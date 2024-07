Pizzo, un successo la serata con i costumi d’epoca “Re e Regine” a favore del Madagascar

PIZZO CALABRO (VV) – Si è svolta sabato 27 luglio, la serata dell’associazione MàMé for you rappresentata da Mariateresa Rosano, “RE e REGINE, di ogni dove e di ogni quando, PER IL MADAGASCAR“, dedicata alla raccolta fondi per la realizzazione ad agosto di due progetti: la ristrutturazione della scuola del Villaggio di Antsohimbondrona che ha classi per 280 bambini e un sistema di illuminazione a pannelli solari per i villaggi, in cui a dicembre è stata portata l’acqua, dell’isola di Mitsio. La serata si è svolta nella splendida cornice del Castello di Pizzo, proprio per far godere agli ospiti uno dei beni storici più importanti della nostra costa.

Tutti gli ospiti , come da invito, si sono presentati da Re e Regine, tutti a proprio agio proprio anche per il contesto della serata. Si sono presentati, Lady D, la regina Elisabetta, Cleopatra, Faraoni, Re e Regine di Cuori, Re arabi, sceicchi di ogni tempo, regine di paradisi terrestri, imperatori come Giulio Cesare, Reali giapponesi, Marchesi, contesse e baronesse, naturalmente non poteva mancare la Regina del Madagascar . Tutti portati a destinazione dal Trenino di Pizzo. Tra questi sono stati premiati il Re e la Regina più originali, Re arabo (Pietro) e la Regina di Cuori (Anna), che hanno ricevuto un orologio e una collana donati per la serata dallaGioielleria Franzè di Vibo Valentia.

Tutto questo è stato possibile grazie all’autorizzazione del Sindaco Sergio Pititto, sensibile alle attività del sociale, che ha subito condiviso la finalità della raccolta fondi. La serata ha avuto inizio appunto con il saluto del Primo Cittadino della Città di Pizzo, successivamente Mariateresa Rosano ha illustrato agli ospiti attraverso filmati e foto, tutta l’attività di MàMé for you, i progetti realizzati e i progetti che grazie anche a questa raccolta fondi saranno realizzati nel mese di agosto.

La cena tipicamente calabrese curato da Filippo’s è stata allietata da musica che è stata ben apprezzata dai cittadini e dai turisti presenti nella piazza di Pizzo, sembrava un tutt’uno. L’associazione ringrazia gli sponsor che hanno dato un validissimo contribuito alla serata con i loro prodotti: le Cantine Lento e Marchisa, Il Borgo dei Vinci, la Pasticceria vibonese Mandaradoni, quella di San Costantino Il Pasticcino, l’Antica Gelateria Belvedere che ha preparato davanti agli ospiti il famoso tartufo di Pizzo e poi l’Amaro 05 e il contributo di CN Auto. Ora il prossimo appuntamento sarà a settembre, dove tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi, saranno invita da MàMé for you per renderli partecipi di ciò che sarà realizzato ad agosto grazie a loro.