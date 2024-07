Pizzo: sabato 27 luglio al Castello Murat, serata danzante in costumi d’epoca a sostegno del Madagascar

PIZZO CALABRO (VV) – Sabato 27 luglio, alle ore 20:00, all’interno del suggestivo Castello Murat di Pizzo Calabro, si svolgerà l’evento “Re e Regine di ogni dove e di ogni tempo… per il Madascar”, una serata di beneficenza danzante, in costume storico, dove saranno premiati il Re e la Regina più originali. L’intero ricavato della serata, gestita dall’associazione Mà Mé for you, sarà utilizzato o sostegno del Madagascar per la ricostruzione della scuola di Antsohimbondrona e la realizzazione di un sistema di illuminazione per i villaggi di Mitsio.

Ad ottobre del 2023, nasce Mà Mé for you, associazione senza fini di lucro con finalità solidaristiche e di utilità sociale, dopo 10 anni di collaborazioni, tra Mariateresa e Melinda, rivolte ad aiutare e sostenere le realtà precarie in Madagascar con lo scopo di realizzare progetti di aiuto e sostegno allo sviluppo sociale per la salute pubblica, aiutare bambini/anziani/villaggi in difficoltà con interventi contro le malattie, denutrizione, non scolarizzazione. Scolarizzazione in generale, non solo con organizzazione di corsi per giovani/adulti ma con ristrutturazione di scuole e donazione di materiale per l’apprendimento.

Ad oggi MàMé for you, grazie alle donazioni ricevute, ha realizzato la distribuzione beni di prima necessità a 75 famiglie tra le più bisognose nell’area di Helle Ville, la distribuzione beni di prima necessità a 100 anziani tra i più bisognosi nell’area di Dzamandzar, un corso gratuito di informatica di 3 mesi per 18 studenti per certificato Word/excel/power point/posta elettronica, il sistema idrico che ha potato l’acqua a 3 Villaggi dell’isola di Mitsio e ha piantato 100 Alberi di Teack nell’isola di Mitsio per renderla più preziosa e garantire un miglioramento sociale, economico ed ambientale.

Si propone, ancora, di realizzare la ristrutturazione della scuola del villaggio di Antsohimbondrona che ha classi per 280 bambini, la realizzazione di un sistema di illuminazione a pannelli solari per i villaggi in cui è stata portata l’acqua nell’isola di Mltsio, il prosieguo dei corsi gratuiti di informatica, continuare la distribuzione dei beni di prima necessità alle 75 famiglie e ai 100 anziani e creare un dispensario con assistenza medica gratuita a cui la popolazione può fare riferimento inizialmente per 1 o 2 volte al mese.

MàMé for you per alcuni di questi progetti (ristrutturazione della scuola del villaggio di Antsohimbondrona che ha classi per 280 bambini e il sistema di illuminazione a pannelli solari per i villaggi in cui è stata portata l’acqua nell’isola di Mltsio)che auspica di realizzare nel mese di agosto ha organizzato una serata raccolta fondi. Una serata che si augura essere “bella” a 360°, dove oltre al fine principale dei progetti dell’associazione, tutti gli ospiti possano godere di uno dei posti storici più belli della nostra costa, il Castello di Pizzo. La serata, visto che si svolgerà in un castello non può non essere a tema, quindi benvenuti re e regine -“di ogni quando e di ogni dove“. Per facilitare l’accesso al Castello di Pizzo sarà messo disposizione, ad un orario preciso, il trenino dal parcheggio Pitaro al Castello e ritorno. A seguito di questa iniziativa a settembre sarà organizzato un successivo un evento in cui tutti coloro che hanno partecipato a questa raccolta fondi, saranno ospiti di Ma’Mè for you e dove saranno illustrati i risultati di ciò che è stato realizzato ad agosto con il loro contributo .