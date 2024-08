Perde il controllo dell’auto e si ribalta, conducente ferito

FOSSATO SERRALTA (CS) – Un violento incidente stradale autonomo si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30 sulla Strada Statale 109 della Sila Piccola, nel comune di Fossato Serralta (Cz). I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il conducente di una Ford Fiesta, che era da solo, e che per cause in corso d’accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto per poi ribaltarsi sulla sede stradale.

Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito e la vettura. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità.