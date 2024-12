Per la prima volta in Calabria effettuata ablazione al cuore senza uso di raggi X

- Advertisement -

CROTONE – Per la prima volta in Calabria è stato eseguito un intervento di ablazione per tachicardia giunzionale, senza l’utilizzo dei raggi X, su un paziente con crisi di cardiopalmo ricorrenti. È accaduto mercoledì 27 novembre all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone. Il paziente è stato dimesso due giorni dopo, venerdì 29, ed è in ottime condizioni di salute.

L’U.O.C. di Cardiologia/UTIC dell’ospedale di Crotone si conferma ancora una volta tra i reparti di eccellenza nel panorama regionale. Da circa 20 anni, infatti, a Crotone si eseguono interventi di ablazione trans-catetere, che ad oggi rappresenta la terapia di prima scelta per la cura di molte aritmie cardiache. Solitamente, però, il posizionamento degli elettrocateteri all’interno delle cavità cardiache e la loro visualizzazione durante le procedure, avviene tramite l’uso dei raggi X, metodo che sottopone sia il paziente che gli operatori ad una radiazione corrispondente a quella di 200 radiografie del torace.