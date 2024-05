Passaporti alle Poste: la Calabria è la prima regione del Sud a partire con il servizio

REGGIO CALABRIA – Dal prossimo mese di luglio in Italia sarà possibile richiedere ed ottenere il passaporto passando non solo dalle Questure ma anche dagli uffici postali. La Calabria è stata scelta quale prima regione del Sud, e tra le prime in Italia, in cui i cittadini potranno accedere al servizio che promette di accorciare i tempi di rilascio del documento agli utenti, sgravando al tempo stesso le questure con l’effetto collaterale positivo di ridurre gli spostamenti e, dunque, le emissioni inquinanti.

Il prossimo venerdì 31 maggio, Poste Italiane ha promosso una iniziativa di presentazione del servizio che si terrà alle ore 11, presso l’ufficio postale di Lazzaro (Rc), ubicato su Corso Italia, 72.

All’evento interverranno:

Filippo Leonardo – Polizia amministrativa Questura Reggio Calabria

Michele Granatiero – Polizia Postale Reggio Calabria

Giovanni Verduci – Sindaco di Motta San Giovanni (Rc)

Giuseppe Fusco – Responsabile Filiale Poste italiane di Reggio Calabria