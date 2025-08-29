HomeCalabria

Pasquale Tridico presenta il simbolo della sua lista: «Parla a tutti, con colori e simboli della Calabria»

L'ex presidente dell'Insp spiega che i colori e le forme del simbolo della sua lista sono quelli del mare e del sole con l’accento rosso del progresso: "Ho deciso di usare tre parole, parole che raccontano la fatica e l’orgoglio di chi resta, la nostalgia e la speranza di chi torna, la tenacia di chi ancora ci crede"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Le elezioni regionali per la Calabria sono sempre più vicine. Pasquale Tridico, candidato per il campo largo, brucia tutti gli altri e presenta in maniera ufficiale, sui social, il simbolo della sua lista. “Alle elezioni regionali in Calabria oltre ai simboli di tutte le forze politiche del campo progressista che mi sostengono, accanto al mio nome sulla scheda elettorale ci sarà come da abitudine anche la lista del Presidente. – spiega – Ecco il simbolo: vuole parlare a tutti, con i colori e le forme della nostra Calabria, del mare e del sole con l’accento rosso del progresso. Ho deciso di usare tre parole, parole che raccontano la fatica e l’orgoglio di chi resta, la nostalgia e la speranza di chi torna, la tenacia di chi ancora ci crede” dice l’ex presidente dell’Inps.

“Perché io credo che la Calabria non debba essere soltanto la Terra delle partenze, – aggiunge – ma possa diventare la Terra del ritorno, della dignità e delle possibilità. Non possiamo accettare che la nostra terra sia condannata ad essere l’ultima in tutto. Ecco perché diciamo RESTA: perché chi resta qui non deve sentirsi un eroe solitario, ma parte di una comunità che lotta”.

“Diciamo TORNA: perché vogliamo che i nostri figli abbiano finalmente la possibilità di tornare e di costruire il loro futuro qui. – dice ancora Tridico – E diciamo CREDIAMOCI: perché senza crederci, non cambierà mai nulla. Voglio incontrare i miei conterranei e voglio sentirmi dire: “Io resto qui”. E da altri voglio sentirmi dire: “Io torno”. E da tutti, ma tutti, non mi importa se di destra o di sinistra, da chi magari non vota da tanto tempo perchè pensa che tanto non cambierà mai niente, da tutti voglio sentire: “CREDIAMOCI”. – conclude – Io ci credo e voglio che anche voi ci crediate”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Regionali Calabria. Centrosinistra ultimi giorni per definire le liste, tra malumori e qualche nome...

Provincia
SPEZZANO DELLA SILA - “Oltre ad un candidato come Pasquale Tridico, largamente condiviso dal centrosinistra, c’è una coalizione ampia che si presenta agli elettori...

Controesodo: bollino rosso da questo pomeriggio fino a domenica. In viaggio oltre 12 milioni...

Italia
Quello che inizia dal pomeriggio di oggi sarà un weekend segnato dalla fine delle vacanze per la maggiort parte degli italiani che tornano a...
canapa indiana arrestato

Sorpreso mentre irrigava una coltivazione di canapa indiana, arrestato un uomo e sequestrate le...

Calabria
CARERI (RC) - i Carabinieri della Compagnia di Locri, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dall’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, hanno...
mendicino mostra pace

A Mendicino una mostra per la pace. Il Comune invita giovani artisti: «Momento di...

Provincia
MENDICINO (CS) - L’amministrazione comunale di Mendicino ha approvato una manifestazione d’interesse rivolta a giovani artisti interessati a partecipare a una mostra pubblica, aperta...
deficit idrico

Deficit idrico in Calabria, il Cdm proproga lo stato di emergenza per diversi Comuni...

Provincia
ROMA - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37139Area Urbana22296Provincia19804Italia8009Sport3853Tirreno2920Università1453
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Italia

Controesodo: bollino rosso da questo pomeriggio fino a domenica. In viaggio...

Quello che inizia dal pomeriggio di oggi sarà un weekend segnato dalla fine delle vacanze per la maggiort parte degli italiani che tornano a...
canapa indiana arrestato
Calabria

Sorpreso mentre irrigava una coltivazione di canapa indiana, arrestato un uomo...

CARERI (RC) - i Carabinieri della Compagnia di Locri, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dall’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, hanno...
mendicino mostra pace
Provincia

A Mendicino una mostra per la pace. Il Comune invita giovani...

MENDICINO (CS) - L’amministrazione comunale di Mendicino ha approvato una manifestazione d’interesse rivolta a giovani artisti interessati a partecipare a una mostra pubblica, aperta...
deficit idrico
Provincia

Deficit idrico in Calabria, il Cdm proproga lo stato di emergenza...

ROMA - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la...
Calabria

Regionali, Toscano (DSP): «La Calabria laboratorio di macelleria sociale: no alle...

CATANZARO - "La Calabria è stata trasformata in un laboratorio di macelleria sociale: trent'anni di governi-fotocopia, di destra e di sinistra, hanno chiuso 18...
Calabria

Troppi cinghiali, Molinaro (FdI) propone di aumentare i giorni di caccia:...

CATANZARO - "L'azione di un esercito di selecontrollori è stata finora insufficiente a diminuire la presenza dei cinghiali, che sta determinando in modo esponenziale...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA