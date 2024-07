Orrore in Calabria, due feti morti rinvenuti in un armadio

REGGIO CALABRIA -Avrebbe partorito in circostanze che ancora devono essere ricostruite dalla squadra mobile di Reggio Calabria, la giovane di 24 anni residente nella zona sud di Reggio Calabria. E’ accusata dalla Procura di Reggio Calabria di duplice infanticidio. Le indagini sono partite dopo il ritrovamento in un armadio, di due feti avvolti in un lenzuolo. E’ stata la madre della giovane a trovarli e a chiamare subito la polizia. Ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Gom, dove si era recata nei giorni scorsi accusando dei malori.

