Oriolo incorona la nuova Miss Calabria 2024: è Anna Claudia Celi: «emozioni indescrivibili»

ORIOLO (CS) – In una magica serata che ha visto Oriolo trasformarsi in un palcoscenico di eleganza e tradizione, Anna Claudia Celi è stata incoronata Miss Calabria 2024, conquistando anche il titolo di Miss Social Calabria 2024, assicurandosi così un posto tra le finaliste nazionali di Miss Italia. Seconda classificata Chiara Cipri, terza classificata Martina Salvatore. Al quarto posto, Ilaria Imbrogno Lo Gullo. Al quinto posto Laura Isabela Bacs che ha ottenuto il titolo di Miss Brutia Calabria 2024, precedentemente conferito ad Anna Claudia Celi, in quanto è risultata la prima tra le miss non fasciate; titolo che le consentirà di accedere alle prefinali nazionali. Miss Calabria 2024, Anna Claudia Celi, ha confessato di aver provato: «Emozioni indescrivibili. Non mi aspettavo di ricevere così tanto in poco tempo. Ringrazio anche per la fascia da Miss Social Calabria perché ho dedicato veramente molto tempo a quel reel insieme a Luce. Questa stagione è stata molto intensa. Tutto lo staff è coeso e questa unione si percepisce. Sono cresciuta molto in questo percorso, sono più consapevole delle mie capacità. Porterò con me anche le importanti amicizie che si sono costruite durante questo viaggio».

Le concorrenti calabresi che voleranno alle prefinali di Miss Italia, in programma dal 4 al 7 settembre presso il Centro Vacanze De Angelis, nella splendida cornice della Riviera del Conero (Marche), sono: Miss Sport Givova Calabria 2024 – Giulia Ongia; Miss Rocchetta Bellezza Calabria 2024 – Martina Salvatore; Miss Valle dell’Esaro 2024 – Maria Cesario; Miss Magna Graecia 2024 – Ilaria Aquilino; Miss Miluna Calabria 2024 – Ilaria Imbrogno Lo Gullo; Miss Cinema Calabria 2024 – Chiara Cipri; Miss Sorriso Calabria 2024 – Sofia Lenti; Miss Framesi Calabria 2024 – Demetra Anna Donato; Miss Eleganza Calabria 2024 – Chiara Carlomagno; Miss Serre Calabresi 2024 -Veronica Falsone; Miss Expert Calabria 2024 – Maria Rosaria Marchianò; Miss Bandiera Blu Calabria – Rebecca Mazza; Miss Brutia Calabria 2024 – Laura Isabela Bacs.

La finalissima, ospitata nel suggestivo borgo di Oriolo, ha raccolto lunghi applausi, anche grazie alla cornice offerta da questo piccolo gioiello incastonato tra le colline dell’Alto Ionio Cosentino. Oriolo, insignito del titolo di Borgo più Bello d’Italia e della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, si è rivelato la location ideale per un evento che ha saputo coniugare bellezza, cultura e spettacolo. La notte si è illuminata non solo grazie alla presenza delle splendide concorrenti, ma anche per la partecipazione straordinaria dei Tiromancino, tra le band più amate e influenti della musica leggera italiana, che hanno reso indimenticabile l’unica tappa calabrese del loro tour. La madrina della serata, Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, ha aggiunto un tocco di classe all’evento, seguito in diretta televisiva su Teleuropa Network e sulla pagina Facebook di Miss Italia Calabria, regalando intense emozioni anche a chi non ha potuto assistere alla manifestazione dal vivo.

La finalissima di Miss Italia Calabria 2024 è stata impreziosita dalla partecipazione di ospiti d’eccezione. I Tiromancino, nella loro unica data calabrese, hanno incantato il pubblico con una performance in chiave acustica che ha esaltato la magia del borgo. Il frontman Federico Zampaglione, commentando l’evento, ha dichiarato: «In questo particolare contesto, in una location molto suggestiva, abbiamo avvertito tutta l’emozione delle ragazze che si trovano a coronare il loro sogno. Consiglio alle aspiranti miss di continuare a credere nella strada che hanno intrapreso. Non è detto che tutto si giochi in un tempo breve. Bisogna coltivare i propri sogni con perseveranza, soprattutto nei momenti di difficoltà. Auguro loro il meglio e spero possano dar voce alle proprie passioni».

La finalissima di Miss Italia Calabria 2024 non è stata solo una competizione di bellezza, ma un tributo alla cultura, alla storia e alle tradizioni calabresi, esaltate dalla direzione artistica di Linda Suriano, dalle coreografie di Lia Molinaro, dai costumi realizzati dall’Accademia New Style-Scuola di Moda e Design di Franca Trozzo e dalla sigla ufficiale “Immagina la bellezza”, ideata e arrangiata dall’artista calabrese Roberto Bozzo. Miss Italia Calabria rappresenta non solo un evento di bellezza, ma una corona scintillante che incarna il risultato di un impegno collettivo. È una testimonianza vivente di ciò che può essere raggiunto quando cuori e menti si uniscono con passione e dedizione. Questa manifestazione celebra non solo la bellezza esteriore, ma anche l’anima e l’entusiasmo di una comunità che lavora insieme per valorizzare il talento, la cultura e le ricchezze della regione calabrese.