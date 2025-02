Operazione “Alto impatto”: 15enne sorpreso a spacciare hashish e marijuana

- Advertisement -

LAMEZIA TERME – I carabinieri di Lamezia hanno eseguito alcuni servizi ad “Alto impatto” per la prevenzione e repressione dei reati nelle aree della movida cittadina, in particolare nelle centralissime Piazza Mazzini e Piazza Mercato Vecchio di Nicastro. Nel corso dei servizi, che hanno visto l’impiego complessivo di oltre 60 militari, sono state complessivamente controllate dall’Arma 178 persone e 75 veicoli.

Nella zona di Piazza Mercato Vecchio è stato arrestato un pusher 19enne egiziano per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane era in possesso di 41 grammi di hashish suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e oltre 500 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento illecito dell’attività. L’arresto è stato convalidato dal Gip di Lamezia Terme su richiesta della locale Procura della Repubblica. Per lo stesso reato è stato denunciato alla Procura per i Minorenni di Catanzaro un quindicenne lametino, trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e hashish suddivisi in dosi, di un bilancino di precisione e di un coltello. Il minore è stato deferito. Segnalate inoltre 10 persone trovate in possesso di dosi di stupefacente per uso personale.

Nell’ambito commerciale, scoperto un lavoratore in nero e accertata la violazione delle norme igienico sanitarie in un negozio del centro cittadino e in un pub-ristorante con conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale e di sanzione di 8.000 € nel primo caso, mentre nel secondo deferimento del titolare dell’attività e sanzione di circa 5.000 €. Infine, dai controlli alla circolazione stradale, sono state elevate quattro sanzioni al codice dalla strada per un importo di 600 euro, con una denuncia per guida senza patente e il sequestro di un veicolo.