ROCCELLA JONICA – Nuovo sbarco di migranti in Calabria. Una motovedetta della Guardia Costiera ha soccorso, ad una decina di miglia della costa della Locride, 72 migranti (43 uomini, 15 donne e 14 minori di cui cinque non accompagnati), in difficoltà su un barchino. Si tratta di immigrati provenienti da Iran, Iraq e Afghanistan.

Trasportati nel porto delle Grazie di Roccella Jonica, sono stati temporaneamente ospitati nella tensostruttura dalla Protezione civile su disposizione della Prefettura in attesa dei controlli sanitari e identificativi. Quello di questa pomeriggio è il ventesimo sbarco sul litorale reggino nel 2024.