‘Notte prima degli esami’, la serenata ai maturandi camerieri. Scatta la chiamata ai carabinieri

TROPEA (VV) – “Notte prima degli esami”: un classico intramontabile intonato a Tropea da un gruppo di ragazzi in vacanza con Scuola Zoo per due compagni di classe che, nella notte precedente, avevano lavorato come camerieri. I ragazzi in viaggio hanno deciso di dedicare loro una serenata per incoraggiarli all’esame di maturità, eseguendo la celeberrima canzone di Antonello Venditti dalla piazzetta antistante il locale, mentre i due maturandi si trovavano ancora a sparecchiare. La notizia era stata riportata con un video, dal Corriere della Sera

Un gesto che ha ‘disturbato’ la quiete pubblica, al punto tale che qualcuno ha contattato i carabinieri per segnalare l’accaduto. Ed è subito polemica per un gesto che aveva commosso l’Italia intera. “Ora dico che fastidio davano in piazza i maturandi che cantavano notte prima degli esami? In una piazza dove il caos regna sovrano a tropea per quattro mesi ogni anno, che fastidio davano? Che ricordo brutto dovete avere della vostra maturità per chiamare i carabinieri per una cosa del genere”, scrive un commerciante locale sui social.

Le scuse di Scuola Zoo. Il sindaco: “assembramento non regolato”

Arrivano le scuse dei responsabili di Scuola Zoo in un annuncio del sindaco di Tropea Giovanni Macrì. “Ancora una volta, oltre ogni possibilità di equivoco e di strumentalizzazione, hanno prevalso il buon senso, la capacità di confronto e la consapevolezza: in assenza o in spregio delle regole basilari di convivenza civile all’interno di una qualsiasi comunità, al di là di tutte le buone intenzioni, ogni iniziativa ed attività rischia di diventare altro e di attentare purtroppo alla sicurezza e libertà di tutti”, precisa il primo cittadino.

“È con questa visione, con questo approccio e con questi sentimenti che ho accolto da parte dei responsabili di ScuolaZoo sia la lettera di scuse formali che è stata destinata all’istituzione pubblica rispetto all’oggettiva situazione di caos e di rischio per l’incolumità pubblica determinatasi nei giorni scorsi per l’improvviso e non regolato assembramento notturno di centinaia di studenti giunti in vacanza a Tropea; sia, soprattutto – aggiunge – la conseguente richiesta di patrocinio morale dell’Amministrazione Comunale per le prossime iniziative analoghe, il cui programma in dettaglio è stato quindi preventivamente condiviso con tutte la autorità competenti e preposte al controllo ed alla tutela della sicurezza pubblica.

Ritengo – prosegue – che da parte di tutti gli attori coinvolti sia stato così offerto, nella più spontanea condivisione di obiettivi, di metodi e di dialogo così come era auspicabile, un contributo importante di educazione civica ed anche di rispetto per se stessi e per gli altri, oltre che per quella tutela dei beni e spazi pubblici, del decoro delle nostre città, dell’immagine e della sicurezza dei nostri territori, impegni sui quali a ciascuno per ruolo e funzione diversi viene forse richiesto, oggi più che in passato, uno sforzo in più.

Accolta quindi con autentico spirito di collaborazione – va avanti il Primo Cittadino – la bella lettera trasmessaci in rappresentanza dei maturandi aderenti a quel portale e tour operator di viaggi per studenti, come Amministrazione Comunale abbiamo assicurato tutta la nostra disponibilità a sovraintendere, con il necessario coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine alla quali il programma delle attività è stato trasmesso, a tutte le attività pubbliche previste; concedendo, infine, anche con questa rinnovata convinzione – conclude Macrì – il patrocinio morale dell’ente all’iniziativa del saluto musicale con il quale studentesse e studenti, nella serata di oggi (martedì 27 giugno) vorranno esprimere, ospitati anche nelle piazze della nostra città, quel giusto e gioioso entusiasmo per il passaggio da una fase scolastica a tutte le più importanti e prossime sfide pedagogiche e di crescita personale con le quali dovranno continuare a confrontarsi in avvenire.