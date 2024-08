Non si ferma al posto di blocco, si dà alla fuga e semina il panico: arrestato

PETILIA POLICASTRO (KR) – I fatti risalgono alla notte scorsa. I carabinieri hanno arrestato un 40enne per resistenza a Pubblico Ufficiale. I militari durante un regolare posto di controllo sulla Strada Provinciale 58 di Roccabernarda, hanno intimato l’alt ad un’autovettura. Il conducente però, anziché fermarsi si è dato ad una precipitosa fuga e rischiando di investire anche i militari che, dopo un breve inseguimento sono riusciti a fermarlo. Intanto il 40enne con le sue manovre pericolose aveva creato pericolo per gli utenti della strada ma fortunatamente sono state evitate peggiori conseguenze. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari come disposto dal Pm di turno, in attesa del rito direttissimo.

