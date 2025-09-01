HomeCalabria

Morta sospetta dopo un intervento d’urgenza, i familiari presentano denuncia per chiedere la verità

La donna era stata ricoverata due volte all’ospedale “Dulbecco” di Catanzaro. I parenti parlano di omissioni e sottovalutazioni e chiedono alla magistratura di fare chiarezza

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – È stata presentata dalla famiglia, la denuncia formale per accertare eventuali responsabilità relativamente alla morte di una donna di 73 anni, deceduta il 20 agosto scorso all’Azienda ospedaliera universitaria “Dulbecco” di Catanzaro dopo un intervento chirurgico d’urgenza. Nella querela, già trasmessa in Procura, si chiede di accertare se vi siano stati ritardi, omissioni e sottovalutazioni da parte del personale sanitario. La vicenda ha inizio il 28 luglio, quando la donna si sarebbe recata per la prima volta al pronto soccorso con forti dolori addominali, febbre, diarrea, perdita di peso e confusione mentale. Dopo un’attesa di oltre otto ore – raccontano i familiari – sarebbe stata ipotizzata una perforazione intestinale, poi esclusa. La donna è stata comunque ricoverata in chirurgia fino al 6 agosto, e poi dimessa con l’indicazione di effettuare una TAC e seguire una terapia farmacologica.

Il successivo 12 agosto le sue condizioni sono nuovamente peggiorate, e la 73enne è tornata in ospedale. Nonostante un quadro clinico già compromesso, la donna – hanno evidenziato i familiari – è stata trattenuta in osservazione breve intensiva (OBI) per mancanza di posti letto. Il 16 agosto, a fronte di un ulteriore aggravamento, viene disposto il trasferimento in chirurgia, ma il reparto avrebbe inizialmente rifiutato il ricovero per poi accoglierla in tarda serata. Il giorno seguente una TAC avrebbe evidenziato una perforazione intestinale. Operata d’urgenza, durante l’intervento sarebbero emerso altre due perforazioni e persino un ascesso. La situazione precipita nelle ore successive e il 20 agosto la 73enne muore per arresto cardiocircolatorio. L’inchiesta è nelle mani della Procura di Catanzaro.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

controlli carabinieri

Viaggiava in auto con un’arma clandestina pronta all’uso, sottoposto a fermo dai carabinieri

Calabria
REGGIO CALABRIA - Un’arma clandestina pronta a sparare viaggiava nascosta a bordo di un’autovettura. I carabinieri di Rosario Valanidi, nel corso di un servizio...
bypass mesoraca furto energia

Furto di energia elettrica attraverso un by-pass, tre persone denunciate

Calabria
MESORACA KR) - I carabinieri di Mesoraca, insieme a tecnici di E-Distribuzione, hanno denunciato tre persone per furto aggravato di energia elettrica. Nel corso...

Cadavere avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue, l’ipotesi è omicidio

Calabria
GIOIOSA IONICa (RC) - Il quadro investigativo va nella direzione che si sia trattato di omicidio, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali...

A Saracena torna “La Vallata delle Zucche”, per celebrare la magia dell’autunno

Provincia
SARACENA (CS) - Dal 27 settembre al 9 novembre prossimi, torna a Saracena la magia dell’autunno per grandi e piccoli. Dopo il successo della...
Cosenza Salernitana collage

Non basta un buon primo tempo e il vantaggio di Mazzocchi. La Salernitana vince...

Sport
COSENZA - La prima interna del Cosenza, in un Marulla quasi deserto e giocata su un campo da gioco in pessime condizioni, si chiude...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37174Area Urbana22312Provincia19816Italia8016Sport3860Tirreno2922Università1455
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

controlli carabinieri
Calabria

Viaggiava in auto con un’arma clandestina pronta all’uso, sottoposto a fermo...

REGGIO CALABRIA - Un’arma clandestina pronta a sparare viaggiava nascosta a bordo di un’autovettura. I carabinieri di Rosario Valanidi, nel corso di un servizio...
bypass mesoraca furto energia
Calabria

Furto di energia elettrica attraverso un by-pass, tre persone denunciate

MESORACA KR) - I carabinieri di Mesoraca, insieme a tecnici di E-Distribuzione, hanno denunciato tre persone per furto aggravato di energia elettrica. Nel corso...
Calabria

Cadavere avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue, l’ipotesi è omicidio

GIOIOSA IONICa (RC) - Il quadro investigativo va nella direzione che si sia trattato di omicidio, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali...
Provincia

A Saracena torna “La Vallata delle Zucche”, per celebrare la magia...

SARACENA (CS) - Dal 27 settembre al 9 novembre prossimi, torna a Saracena la magia dell’autunno per grandi e piccoli. Dopo il successo della...
Area Urbana

Ritorna “Laterale Film Festival” dedicato al cinema di ricerca: 19 opere...

COSENZA - Un presidio culturale in grado di ridefinire le coordinate del panorama cinematografico calabrese e nazionale, offrendo al pubblico un punto di vista...
conserve alimentari
Italia

Botulino: in Italia 1.276 casi segnalati dal 2001. La maggior parte...

ROMA - Nel periodo tra il 2001 e il 2024, al sistema di sorveglianza nazionale del botulismo sono stati segnalati 1.276 casi clinici sospetti...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA