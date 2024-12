Minorenni sorpresi a scommettere: sospesa l’autorizzazione ad un’attività

- Advertisement -

CATANZARO – Prosegue la campagna di monitoraggio e controllo delle attività di somministrazione dei giochi pubblici con vincite in denaro, espletate nel territorio di questa provincia dalle forze di polizia. Il recente servizio di controllo, posto in essere congiuntamente dall’ Arma dei Carabinieri e dalla Sezione Operativa Territoriale di Catanzaro dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha permesso di contestare ad un’agenzia di scommesse del centro città catanzarese, la violazione delle previsioni di legge relative al divieto di partecipazione dei minori degli anni 18 ai giochi con vincite in denaro.

A seguito delle ulteriori attività espletate dall’Ufficio Licenze della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, il Questore di Catanzaro ha disposto, con effetto immediato, la sospensione per 7 giorni della licenza abilitante alla raccolta delle scommesse rilasciata al titolare ai sensi dell’art.88 Tulps.