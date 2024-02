Meloni in Calabria per l’accordo di Coesione da 2,5 miliardi. Occhiuto «risorse imponenti e importanti»

GIOIA TAURO (RC) – Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha partecipato al Porto di Gioia Tauro, alla cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Calabria. Ad aprire l’incontro il presidente Roberto Occhiuto: “Ho voluto che questo importante accordo fosse firmato qui, nel porto di Goia Tauro, perché è un luogo simbolico che fa sì che la Calabria, si presenti al Governo, in un luogo dove la Calabria può rappresentarsi come una regione che ha un primato nazionale. Questo è il primo porto d’Italia e tra i più importanti del Mediterraneo e che può attrarre investimenti importanti e fare di questa regione un Hub del Paese nel contesto del Piano Mattei del Mediterraneo”.

“Non vogliamo solo attenzioni”

“Una Calabria – ha detto Occhiuto – che non si limita a chiedere solo attenzioni, pur coscienti che la nostra è una regione complicata e piena di problemi, ma di essere una regione che per fortuna ha più risorse che problemi. Risorse che non ha saputo sviluppare in passato. La regione della Magna Grecia, del mare, dei monti e che ha un Hub logistico più grande del Paese. Per questo ho chiesto al Ministro Fitto che la firma avvenisse qui davanti a tutti i nostri sindaci”.

Negli ultimi due anni importanti riforme in Calabria

Il presidente della Regione ha ringraziato “il Governo e anche quelli degli ultimi anni per gli investimenti fatti in questa regione. In questi abbiamo fatto riforme importanti per la Calabria come i Consorzi di bonifica, con un unico ente contro gli 11, che prima erano baracconi. Abbiamo fatto la riforma dei rifiuti; prima si mandavano fuori a 340 euro a tonnellata. Da giugno smaltiamo tutti i rifiuti in discariche calabresi pubbliche non private. E nell’accordo di coesione abbiamo previsto 180 milioni di euro per l’ambiente. Abbiamo previsto – ha detto ancora Occhiuto – uno stanziamento per il termovalorizzatore di Gioia Tauro che attiverà anche investimenti per altri 400 milioni dai privati. Il nostri obiettivo è quello di ridurre il conferimento dei rifiuti nelle discariche pubbliche. Abbiamo destinato risorse importanti anche nel sistema della depurazione e l’idrico. Abbiamo trovato una società che era in fallimento. L’abbiamo portata fuori dalla liquidazione e abbiamo individuato il soggetto gestore del ciclo integrato della acque. E nell’accordo di coesione che oggi firmiamo anche qui abbiamo destinato importanti risorse”.

Interventi su strade e mobilità

“Abbiamo destinato in questo accordo – ha detto ancora il governatore calabrese – importanti risorse per i sindaci. Circa 600 milioni saranno investiti in strade e mobilità: altri 90 milioni saranno destinati alla rigenerazione urbana”.

Un accordo da 2.5 miliardi

“Sono contento che oggi la Calabria sia la prima regione del Sud per importanza e dimensione delle risorse. Un accordo che vale 2,5 miliardi, frutto di un lavoro intenso tra la regione il Governo. Giudico da Presidente della Regione una fortuna confrontarmi con un ministro che è stato anche il Governatore e sa cosa voglia dire. Quando mi sono insediato ho trovato 2 miliardi non spese tra programmazione Por e PSC. In due anni abbiamo speso tutto. Questo dimostra quanto imprortante fosse mettere mano alla riforma che permetta di spendere questi fondi. Aver modulato il PNRR e il POR è stato un grande obbiettivo”.