Maria e Peppe, due storie di solitudine e marginalità: attivati i “servizi di prossimità e assistenza domiciliare”

CROTONE – Maria ha 78 anni, vive da sola, la sua salute è precaria. Non aveva nessuno a cui rivolgersi per un aiuto nella gestione delle sue cose quotidiane, non un parente o un’amica a darle supporto. Frequentava solo il medico di famiglia. Peppe invece, ha perso i suoi genitori, erano loro a occuparsi di lui, delle sue esigenze e della sua disabilità. Non aveva nessuno a dargli una mano, la sua casa era sempre più abbandonata a se stessa e pure lui.

Maria e Peppe sono nomi di fantasia. Le loro storie no!

Sono solo due, tra le tante storie di persone sole e in condizione di marginalità che in questi mesi, nel silenzio composto del servizio sociale di Crotone, sono state attenzionate e prese in cura attraverso uno dei nostri innovativi progetti. A Maria, a Peppe e a tanti altri cittadini, ai quali è stato accertato il bisogno, sono stati attivati i “servizi di prossimità e assistenza domiciliare” e adesso, ogni giorno, qualcuno prende a cuore le loro questioni e le trasforma in momenti di attenzione e amore.

I “servizi di prossimità”

Sono attivi da quasi 1 anno per i cittadini più fragili di Crotone e di tutti i comuni del nostro distretto sociale. Con un finanziamento di circa 750 mila euro, il servizio è affidato alla gestione della cooperativa Gea e della cooperativa Shalom che si sono aggiudicati la gara pubblica e lavorano in sinergia con il servizio sociale professionale del comune.

“I feedback che riceviamo sono ottimi e ne siamo davvero contenti. Attraverso questo servizio diamo aiuto e sostegno nelle attività di vita quotidiana come per esempio la cura dell’igiene personale, della propria abitazione e nelle competenze domestiche. Garantiamo l’accompagnamento per visite sanitarie e terapie, l’aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso. Senza dimenticare l’ accompagnamento nei luoghi di interesse personale per aiutare le persone a mantenere le relazioni familiari e sociali ” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi”.