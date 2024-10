Maltempo: il territorio lametino devastato, anziano salvato dai vigili del fuoco – VIDEO

LAMEZIA TERME – E’ stata recuperata l’autovettura che questa mattina è stata letteralmente inghiottita da una voragine che si è aperta sul manto stradale, nel tratto della Statale 280 dei Due Mari in direzione Catanzaro. Fortunatamente per gli occupanti non vi è stata alcuna conseguenza.

I vigili del fuoco sono intervenuti con i gommoni per soccorrere alcune persone in località San Nicola a Lamezia Terme e sono in corso interventi anche a San Pietro a Maida. I vigili del fuoco inoltre, hanno tratto in salvo una persona anziana che era rimasta bloccata sulla strada che costeggia l’Aeroporto Lamezia Terme, in località Trigna (Video in basso).

Nella città di Lamezia Terme numerose sono le strade segnate in più punti da voragini che hanno creato difficoltà alla circolazione veicolare. Ai disagi creatisi sulla statale 280 dei Due Mari, infatti, si aggiungono quelli che hanno interessato la viabilità cittadina da via delle Terme, e zona circostante l’ospedale, a via Marconi, passando per via Perugini e viale San Bruno, la strada che collega il centro città con la zona scalo della stazione centrale e l’aeroporto. Vigili del fuoco con ausilio di mezzi messi a disposizione anche da privati, stanno provvedendo a liberare percorsi alternativi bloccati da detriti e alberi abbattuti. Impegnati agenti della Polizia locale, della Polizia di Stato e carabinieri.