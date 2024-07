Lavoro: Recruiting day alla Cittadella regionale. L’azienda manutenzione aerei Ryanair Seas cerca 60 lavoratori

CATANZARO – Mercoledì 31 Luglio, dalle ore 10:00, organizzato dal Dipartimento regionale al Lavoro, alla presenza del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e dell’assessore Giovanni Calabrese, si terrà nella sala museo della Cittadella di Catanzaro, il recruiting day dell’azienda South East Aviation Services (Seas), società di servizi aeronautici specializzata nella manutenzione in esclusiva della flotta di aerei di Ryanair, con sede legale presso l’aeroporto di Bergamo e sedi operative presso i principali aeroporti italiani, inclusi quelli di Lamezia Terme e Reggio Calabria.

L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’espansione di Ryanair presso gli scali calabresi e delle collaborazioni con le aziende interessate a investire in Calabria e ad assumere lavoratori calabresi promosse dalla Giunta della Regione Calabria, dall’Assessorato al Lavoro e alla Formazione professionale, dal Dipartimento Lavoro e dai Centri per l’Impiego, nell’ambito del Pnrr, del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e del Pr Fesr-Fse+ 2021-2027.

Nello specifico, la Seas è alla ricerca di circa 60 lavoratori, distinti in due profili professionali: tecnici manutentori aeronautici e personale di supporto alla manutenzione aeronautica.