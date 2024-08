La Regione Calabria punta al rientro dei cervelli: riserva 50% nella mobilità esterna

CATANZARO – “La Regione punta a facilitare il rientro in sede di calabresi che lavorano nella Pubblica amministrazione in altre regioni. E’ questo l’obiettivo della riserva del 50% inserita nell’Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni in scadenza il 15 settembre per complessive 26 unità: 12 posti per l’area funzionari (8 profili tecnici e 4 socio sanitari); 10 posti per l’area istruttori (6 tecnici e 4 amministrativi); 4 posti per l’area operatori esperti (amministrativi)”. E’ quanto afferma il vicepresidente della Regione con delega al Personale e all’Organizzazione, Filippo Pietropaolo. “Prevedendo questa riserva – aggiunge Pietropaolo – puntiamo ad arricchire la macchina amministrativa della Cittadella con personale che ha maturato significative esperienze professionali in altre regioni, e che avrà l’opportunità di rientrare e contribuire alla crescita della propria terra. Agevoliamo il ‘rientro dei cervelli’, quindi, invertendo la rotta rispetto ad un passato in cui le nostre eccellenze professionali erano costrette a cercare altrove opportunità di crescita personale e lavorativa”.

