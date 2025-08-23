HomeCalabria

La moto d’acqua che sfreccia sotto costa, l’intervento della Guardia Costiera poi la brutale l’aggressione calci e pugni

Continuano le indagini dopo l’aggressione ai due militari della Guardia Costiera. La telefonata alla sala operativa, l’intervento di un mezzo navale della Guardia Costiera per la moto d’acqua troppo vicino alla costa, poi la reazione violenta contro i militari

VIBO VALENTIA – Tutto è accaduto quando nelle acque antistanti Briatico, sulla Costa degli Dei. Una moto d’acqua con due persone a bordo, sfrecciava a forte velocità sotto costa, sfidando le onde e il buonsenso. Alcuni bagnanti, allarmati, hanno così contattato la Sala operativa della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia. Immediato l’intervento di due militari a bordo di un mezzo veloce della Guardia Costiera: il secondo capo aiutante Piero Conforti e il sottocapo aiutante Giovanni Grand. Individuata la moto d’acqua, hanno sottoposto la stessa ai consueti controlli documentali.

Proprio in questo frangente i due soggetti a bordo della moto d’acqua sono saliti sul gommone scagliandosi contro i militari con calci e pugni per poi fuggire in mare anche con l’aiuto di una ulteriore imbarcazione che nel frattempo era sopraggiunta. Solo grazie alla prontezza di reazione degli uomini della Guardia Costiera e del ROAN della Guardia di Finanza, intervenuti a supporto con un proprio mezzo navale, l‘aggressore e una persona che aveva dato manforte a quest’ultimo minacciando il personale della Capitaneria di Porto, sono stati individuati e condotti in porto a Vibo marina. Qui nei pressi della banchina, dove era nel frattempo sopraggiunto anche personale della Polizia di Stato della Questura di Vibo Valentia, allertato per le ricerche da terra degli autori dell’aggressione, uno dei due è stato immediatamente arrestato, in stato di flagranza di reato, con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nel frattempo i due militari aggrediti sono stati accompagnati in ospedale per gli accertamenti sanitari. Uno di è ricoverato a causa delle gravi lesioni riportate. Sono attualmente in corso le indagini da parte della Squadra Mobile della Questura, della Capitaneria di porto e del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia per l’individuazione degli altri responsabili di questo grave gesto ai danni di uomini dello Stato. Impegno investigativo necessario per far sì che tutti i responsabili, anche quelli che hanno aiutato gli aggressori ad eludere le ricerche nell’immediatezza, siano individuati ed assicurati alla giustizia.

