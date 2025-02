La migliore colomba d’Italia è calabrese, al Campionato nazionale 100 pasticceri

- Advertisement -

ROMA – Sono stati 100 i maestri pasticceri provenienti da tutte le regioni d’Italia in gara al Campionato nazionale “Miglior Colomba d’Italia” organizzato dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc). La gara, svolta alla Fiera del Tirreno Ct (in programma fino al 26 febbraio a Marina di Carrara – Massa e Carrara), è consisita in una sfida riguardante la realizzazione del dolce simbolo della Pasqua in due versioni “Classica” e “Innovativa”. Il primo posto nella categoria classica va a Luigi Barbagallo, pastry chef di San Mango D’aquino (Cz).

Medaglia d’argento al maestro pasticciere Raffaele Romano, di Solofra, Avellino, mentre il terzo posto va a Nicola Zanella, pasticcere ventisettenne originario di Pederobba, Treviso.

Nella categoria innovativa Roberto Moreschi, maestro pasticciere di Chiavenna, Sondrio, vince la medaglia d’oro con una colomba al caffè e cioccolato al limone. Il secondo posto del podio è stato conquistato dal giovane pasticciere di Palestrina, Roma, Mattia Buffolo. Mattia ha realizzato una colomba allo zafferano arricchita da uva cilentana macerata nel moscato d’Asti e cioccolato bianco. Medaglia di bronzo alla colomba innovativa di Giuseppe Salzillo, pasticciere di Montecatini Terme, Pistoia, che ha realizzato una colomba ‘Sangria Rivisitata’, impasto rosso e frutti macerati nell’aroma alcolico alchermes.

“I numeri – commenta Matteo Cutolo, presidente Fipgc – parlano da soli, grande partecipazione e professionalità indiscutibile. Questo dolce, uno dei grandi lievitati della tradizione italiana, è stato protagonista di un evento che ha visto riunirsi i migliori interpreti di questa specialità. Con due categorie e così tanti concorrenti in gara, non è stato facile per la giuria selezionare i vincitori. Abbiamo riscontrato in tutti i partecipanti un livello eccellente di preparazione e un grande amore per l’arte della pasticceria, e questo ci riempie di orgoglio”.

Il Comune di San Mango d’Aquino: “orgoglio per la nostra comunità”

“Il nostro concittadino Luigi Barbagallo ha conquistato il primo posto nella categoria classica per la miglior colomba tradizionale d’Italia! Un traguardo che premia il talento, la dedizione e la passione per l’arte della pasticceria. Questo prestigioso riconoscimento è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. Ci congratuliamo con lui per questo straordinario risultato e gli auguriamo ancora tanti successi”.