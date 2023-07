Italia avvolta da una ‘bolla’ infernale: 23 città da bollino rosso. Attesi anche 47 gradi al Sud

COSENZA – È iniziata la settimana di caldo da record, che vedrà l’Italia avvolta da una ‘bolla’ di calore infernale con temperature dai 37,8 gradi in su per almeno tre giorni consecutivi: Il responsabile è l’anticiclone africano Caronte, che farà aumentare il caldo fino a mercoledì. Di giorno e all’ombra si potranno toccare i 38-39 gradi nell’Italia del Centro-Nord, mentre sul Lazio si toccheranno punte di 42-43 gradi, specie a Roma. Ma il caldo più intenso interesserà le Isole Maggiori e il Sud: attesi in Sardegna picchi fino a 47 gradi sulle zone interne meridionali, 45-46 gradi in Sicilia, 44-45 gradi in Puglia e temperature diffusamente sopra i 42-43 gradi anche in Calabria.

Masse d’aria caldissime in arrivo dal deserto

Entro domenica 23 luglio 2023 alcune città italiane potranno superare anche di 5 gradi la temperatura massima raggiunta durante la famigerata ondata di calore del 2003. Le masse d’aria roventi, cariche di umidità, che stanno raggiungendo l’Italia non sono tipiche del clima mediterraneo, abituato all’Anticiclone delle Azzorre, ma sono tipiche invece dell’anticiclone sub-tropicale desertico che può aumentare di oltre 10°C le temperature rispetto alle medie stagionali. Inevitabile un clima insopportabile e anche rischioso per la salute. Anche perché, fino alla fine di luglio, le previsioni non promettono nulla di buono.Al Sud dove il caldo feroce non darà tregua.

Ben 23 città da bollino rosso

Si dovranno fare i conti anche con le cosiddette ‘notti tropicali’, quando le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi. Da Nord a Sud aumentano anche le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione: se oggi le città in rosso sono 17, diventeranno 20 martedì e arriveranno a 23 mercoledì 19 luglio. Domani le uniche città meno roventi saranno Bari, Catania, Civitavecchia, Milano, Reggio Calabria, Torino e Genova. Mercoledì, invece, su 27 città monitorate solo Milano e Reggio Calabria saranno arancioni, mentre Bolzano e Genova avranno bollino giallo.

Il Ministero raccomanda alle Regioni l’attivazione del cosiddetto ‘codice calore’, ovvero un percorso assistenziale preferenziale e differenziato nei Pronto Soccorso, per permettere di affrontare in maniera più efficiente l’ondata di calore. La settimana di temperature estreme che sta investendo l’Italia potrebbe arrivare a sfiorare l’attuale record, sia italiano che europeo, detenuto dalla Sicilia, vicino Siracusa, anche se non ancora confermato: è stato registrato l’11 agosto 2021 dalla stazione del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano di Contrada da Monasteri, dove sono stati toccati i 48,8 gradi. ”

Coldiretti “SOS animali in città e in campagna”

Oltre agli uomini a soffrire il caldo sono anche gli animali nelle case, nelle città con le carrozze turistiche trainate dai cavalli e nelle fattorie dove sono entrate in funzione ventole e doccette per aiutare le mucche che stanno producendo fino al 10% circa di latte in meno rispetto ai periodi normali, a causa delle alte temperature”. A dirlo è Coldiretti che lancia allarme in riferimento all’ultima ondata di caldo africano che “sta investendo l’Italia da nord a sud con temperature anche oltre i 40 gradi”. Se per gli animali domestici a casa, consiglia l’organizzazione agricola, è importante garantire sempre l’acqua e fare in modo che stiano sempre al riparo dal sole e in luoghi ben areati, è importante fare attenzione ai propri amici anche in vacanza con 2,8 milioni di italiani che hanno scelto di partire a luglio con cani e gatti ma anche uccelli conigli, tartarughe e pesci grazie ad una accresciuta cultura dell’ospitalità “pet friendly” lungo tutta la penisola.

“Ovunque si decida di passare la vacanza, la prima regola per garantire il benessere dei propri amici animali – sostiene Coldiretti – è di avere sempre a disposizione, anche in viaggio, una adeguata scorta di acqua per sopportare le alte temperature e di fare attenzione a garantire ombra e aria durante le soste”. Nelle fattorie sono entrate in funzione le misure anti afa per le mucche”.