Intimidazione alla sindaca Caminiti, due persone riprese dalle telecamere

REGGIO CALABRIA – Chi ha appiccato il fuoco al portone d’ingresso dello studio legale della sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. È quanto si è appreso in merito all’indagine, coordinata dalla Procura di Reggio Calabria, sull’intimidazione compiuta sabato sera ai danni della porta d’ingresso dello studio professionale del primo cittadino che è anche avvocato.

Dai filmati che i carabinieri stanno visionando infatti, si vede un’auto di colore chiaro, con a bordo almeno due persone, avvicinarsi al portone dello studio legale. Dal lato passeggero è sceso un uomo con il volto parzialmente coperto e in mano una sorta di secchio giallo simile a quello utilizzato dai muratori. Lo stesso si è poi abbassato davanti all’ingresso dello stabile per posizionare la benzina e ha appiccato il fuoco. Le telecamere di videosorveglianza hanno registrato la fiammata e la fuga dei due soggetti a bordo della stessa auto.

I carabinieri hanno sequestrato non solo le telecamere di via Umberto I ma anche quelle delle strade vicine nel tentativo di individuare la targa del mezzo o elementi utili a identificare i due soggetti. Il principio di incendio, fortunatamente, non ha provocato molti danni perché segnalato quasi nell’immediatezza da un passante che si trovava nella zona con il proprio cane.