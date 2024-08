Incidente sulla Statale 18, fuori strada con la moto per scansare tre pedoni: centauro in elisoccorso

GIZZERIA (CZ) – Incidente stradale questa mattina lungo la statale 18 Tirrena Inferiore all’altezza di Gizzeria.

Un uomo alla guida di una moto avrebbe perso il controllo per evitare di investire 3 pedoni che in quel momento stavano attraversando la strada. Ad avere la peggio il centauro per il quale c’è stato bisogno dell’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato al Pugliese di Catanzaro dove è stato ricoverato per traumi vari a seguito della caduta.

La moto che ha continuato la sua corsa scivolando ha colpito uno dei 3 pedoni. Per l’anziano investito è stato necessario il trasporto con 118 al pronto soccorso di Lamezia. Sul posto Anas e Carabinieri per i rilievi del caso e il ripristino del manto stradale