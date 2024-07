GIZZERIA (CZ) – Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Gizzeria Marina intorno alle 23.30 lungo la Statale 18. Pare che un’auto abbia travolto tre ragazzi di colore che erano a bordo di due biciclette e un monopattino.

Nell’impatto i tre hanno riportato contusioni in più parti del corpo, in particolare alle braccia e al volto. Sul posto sanitari del 118 e carabinieri. I tre sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Lamezia Terme ma non versano in condizioni di pericolo.