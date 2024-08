Incidente sulla A2 tra Pizzo e Lamezia, investito un pedone: interviene l’elisoccorso

CATANZARO – A causa di un incidente stradale, carreggiata temporaneamente chiusa, al km 332,00, in direzione nord, sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” tra gli svincoli di Pizzo (Vibo Valentia) e Lamezia Terme (Catanzaro). Nel sinistro, su cui sono in corso accertamenti, risulta investito un pedone, secondo quanto fa sapere Anas. Si tratterebbe di un uomo, un cittadino tunisino, rimasto ferito gravemento dopo essere stato investito da un’auto di passaggio mentre scendeva dalla propria auto.

Sul posto, dove è atterrato l’elisoccorso per trasferire il paziente al Pugliese-Ciaccio, sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Al momento sul tratto si registrano lunghe code.