Incendi boschivi, da giugno ad agosto 55 mila interventi, 400 solo in Calabria nell’ultima settimana

ROMA – L’estate che sta per concludersi è stata un’altra stagione contrassegnata dagli incendi boschivi. “Dal 15 giugno al 29 agosto sono stati 55.058 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere” come comunitato oggi in una nota dal corpo nazionale. Sono in totale 6.814 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli interventi hanno richiesto “4.432 ore di volo per missioni antincendio, mentre sono stati 19.885 i lanci di sostanze estinguenti effettuati sulle fiamme”.

Quasi 3mila gli interventi effettuati dal corpo nazionale nell’ultima settimana di agosto, dal 23 al 29. Il maggior numero di incendi si registra in Sicilia, qui i Vigili del fuoco hanno effettuato 951 interventi. A seguire la Puglia con 473 e la Calabria con 408 e poi il Lazio (358).

“Sempre nell’ultima settimana sono stati 50 gli interventi effettuati dalla flotta aerea del Corpo nazionale per il contrasto agli incendi boschivi, mentre – concludono i Vigili del fuoco – a terra le squadre hanno operato per un totale di 4.081 ore di lavoro”.