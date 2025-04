In Calabria parte il bike sharing elettrico e il car pooling in 4 città, tra cui Cosenza e Castrovillari

- Advertisement -

COSENZA – A seguito della firma della convenzione tra Ferrovie della Calabria e VAIMOO è in arrivo servizio di Bike Sharing in diversi comuni della Regione Calabria. Il servizio rientra nei progetti promossi dalla Regione Calabria a valere sui contributi del Decreto Interministeriale n.417 del 28 dicembre 2022 al fine di integrare i servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) con soluzioni di mobilità sostenibile, come il bike sharing e il car pooling, per rispondere alle esigenze di cittadini, turisti e pendolari.

Il progetto è stato selezionato tra i progetti vincitori per l’introduzione di servizi di mobilità condivisa, complementari ai tradizionali servizi di trasporto pubblico, con l’obiettivo di offrire soluzioni più moderne e sostenibili alla mobilità urbana. Le città coinvolte nel programma includono Castrovillari, Catanzaro, Cosenza e Palmi, che ospiteranno un servizio di bike sharing elettrico attraverso una flotta di biciclette di ultima generazione, distribuite in stazioni virtuali dislocate in punti strategici.

Gli utenti di queste città potranno accedere al servizio per 365 giorni l’anno, con la possibilità di prelevare e restituire le biciclette anche in stazioni diverse da quella di partenza, creando un sistema di mobilità integrata che migliora l’accessibilità e la sostenibilità del trasporto urbano. Accanto al bike sharing, verrà attivato anche un servizio di car pooling, che consentirà la condivisione di automobili private per ridurre i costi di spostamento. Ogni utente abbonato ai servizi di Trasporto Pubblico Locale potrà usufruire di sconti fino all’80% sui servizi di e-bike sharing e car pooling, grazie all’introduzione di voucher sconto pensati per incentivare l’utilizzo della mobilità sostenibile.

Il programma Sharing mobility

Il programma verrà promosso attraverso una campagna social mirata, per garantire una rapida diffusione delle informazioni e permettere a tutti gli utenti di conoscere i dettagli del progetto, inclusi i partner istituzionali, i servizi offerti, le città coinvolte, le stazioni virtuali e le modalità di accesso ai servizi di bike sharing e car pooling. Il programma di Sharing Mobility intende sperimentare l’integrazione tra i servizi di trasporto pubblico locale e le soluzioni di mobilità sostenibile, favorendo una multi-modalità integrata che permetta agli utenti di spostarsi agevolmente tra diversi mezzi di trasporto. Il sistema a “anello aperto” consente agli utenti di prelevare una bicicletta elettrica da una stazione e restituirla in una diversa, integrandosi così con i mezzi di trasporto pubblico.

In pratica, ogni stazione sarà contraddistinta da segnaletica specifica, in fase di ultimazione, e diventerà il luogo nel quale si potrà prelevare e rilasciare una bicicletta elettrica del servizio, scaricando l’apposita app. La presentazione e l’avvio del servizio è previsto nei giorni successivi al completamento della realizzazione delle stazioni ed alla presenza delle autorità e degli operatori che informeranno la cittadinanza sul funzionamento del nuovo sistema di trasporto.

“Con l’introduzione di questo progetto – ha dichiarato L’Assessore Regionale ai Servizi di Mobilità Sostenibile e TPL, Gianluca Gallo – la Regione Calabria avvia un’importante iniziativa per promuovere una mobilità sostenibile e integrata, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’alternativa ecologica, economica e accessibile per gli spostamenti quotidiani. Le sinergie con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con i soggetti coinvolti sono fondamentali per garantire la riuscita di questo programma, che segna un passo importante verso la transizione ecologica nel trasporto pubblico”.

“Soluzioni economiche e accessibili per tutti”

Per l’ing. Ernesto Ferraro, in rappresentanza del Consorzio Co.me.tra e di Ferrovie della Calabria “Questo progetto, realizzato grazie al supporto dei partner istituzionali, rappresenta un’importante innovazione nei servizi di trasporto pubblico della Regione Calabria. L’integrazione dei servizi di sharing mobility con il sistema di trasporto pubblico locale mira a migliorare l’efficienza e la sostenibilità del trasporto urbano, offrendo soluzioni economiche e accessibili per tutti. Un particolare ringraziamento al Presidente Occhiuto e all’Assessore Gallo per il grande supporto offertoci nella realizzazione di un così importante piano di modernizzazione della nostra Azienda”.

Infine, Matteo Pertosa, CEO e fondatore di VAIMOO, ha dichiarato che “Il nostro impegno, insieme a Ferrovie della Calabria e CO.ME.TRA, è quello di realizzare un sistema di mobilità multimodale che non solo migliora la qualità della vita nelle città calabresi, ma pone la Regione come esempio di innovazione nella mobilità sostenibile. Le nostre eBike Made in Italy sono pensate per rispondere alle esigenze degli utenti in modo moderno e responsabile. Confidiamo che questo progetto possa rappresentare un punto di riferimento per altre realtà italiane e internazionali.”