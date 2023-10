In Calabria i nuovi mezzi per l’emergenza-urgenza: 130 tra ambulanze e automediche

CATANZARO – Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, nella piazza San Francesco di Paola, davanti alla Cittadella regionale di Catanzaro, ha accolto questa mattina le 60 nuove ambulanze acquistate dalla Regione Calabria per implementare il parco mezzi del servizio di emergenza-urgenza.

«Oggi facciamo vedere qualcosa che è più di qualcosa, perché 60 ambulanze parcheggiate nel piazzale della regione credo sia una cosa mai successa in Calabria. Abbiamo in corso di acquisizione anche più di 120-125 attrezzature come ventilatori di ultima generazione e caschi, quindi stiamo cercando di fare in Calabria quello che non è mai stato fatto prima».

«Sono davvero contento e fa un certo effetto – ha aggiunto il presidente della Regione – perché stiamo facendo un lavoro intenso per riorganizzare il sistema dell’emergenza urgenza in Calabria dallo scorso anno. Molte delle attività che svolgiamo non sono visibili; questa lo è perché abbiamo deciso di mostrare le 60 ambulanze che sono arrivate ieri e che serviranno a rinnovare il parco dei mezzi di soccorso in Calabria. Ambulanze destinate alle postazioni di emergenza di tutte e 5 le province calabresi. A questi 60 mezzi si aggiungeranno altre 30 ambulanze che arriveranno entro fine dicembre e 40 automediche, anche queste acquisiste di recente e che arriveranno entro fine anno. Queste ambulanze – ha aggiunto Occhiuto – sono state acquisite spendendo le risorse del Por 2014-20, quelle che in passato non erano state spese in Calabria e che rischiavano di tornare indietro a fine anno: abbiamo deciso di destinarne una parte consistente alla sanità in Calabria per realizzare la riorganizzazione del 118 al quale sta lavorando il dottor Borselli insieme ad Areu».

Occhiuto ha poi evidenziato l’impegno del direttore generale dell’Asp di Cosenza Graziano «il lavoro che ha realizzato, sul modello di Azienda Zero, è quello che avevamo pensato. Azienda Zero non era ancora nella condizione di avere gli uffici amministrativi e il personale per acquisire le ambulanze, ha incaricato l’Asp di Cosenza di farlo e il dg Graziano con i suoi collaboratori lo ha fatto in tempi brevissimi».

Non solo mezzi di emergenza ma anche nuovi device:

– 125 Cardiomonitor-defibrillatori multiparametrici a trasmissione ECG per la Telecardiologia;

– 125 Massaggiatori Cardiaci esterni;

– 125 Aspiratori di secreti portatili;

– 125 Ventilatori polmonari portatili;

– 125 Ecografi portatili;

– 125 Emogas Analizzatori portatili;

– 125 Apparecchiature portatili per la determinazione della Troponina,

– 125 Device per l’accesso intraosseo;

– 125 Videolaringoscopi portatili;

– 10 Caschi per diagnosi differenziale ictus ischemico versus ictus emorragico.