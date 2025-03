In Calabria è già caldo fuori stagione. E non è finita: nel weekend primo assaggio d’estate

- Advertisement -

COSENZA – Clima mite, venti di Scirocco e primo assaggio d’estate alle porte. Siamo a una decina di giorni dall’entrata ufficiale della primavera che chiuderà, salvo irruzioni fuori stagione, una stagione invernale che in Calabria è stata assai avara di freddo e neve, cosa che accade da un paio di anni a questa parte. Nel frattempo, mentre il Nord è alle prese con il maltempo e le Alpi fanno i conti con abbondanti nevicati, la nostra regione, come buona parte delle estreme regioni meridionali, da un paio di giorni, si trova ai margini del maltempo e sotto l’effetto di miti correnti africane che hanno fatto impennare le temperature, con valori abbondantemente sopra la media del periodo.

Tra venerdì e sabato primo assaggio d’estate

Venti di scirocco, sabbia desertica e clima primaverile anche di notte. Una situazione destinata non solo a perdurare ma, addirittura, a cavallo del weekend, a intensificarsi con le temperature che continueranno a salire fino a raggiungere valori quasi estivi e che facilmente potrebbero toccare i anche 25/26 gradi in Calabria tra venerdì e sabato (soprattutto sui versanti orientali), mentre sulla Sicilia si potrebbero raggiungere anche i 29/30 gradi. Il motivo è da ricercare nell’ennesimo affondo di un profondo vortice ciclonico, che avrà come obiettivo Francia, Spagna e parte del centro nord italico. Se in queste zone farà freddo e ci sarà deciso maltempo, per tutta risposta l’estremo Sud sarà raggiunto da una potente risalita di correnti calde africane che si spingeranno fin sulla Grecia e la Turchia.

Venti di Scirocco e sabbia del Sahara. Da domenica più freddo

Il flusso caldo, sotto forma sempre di venti di Scirocco, farà sentire i suoi effetti sulla Calabria almeno fino alle prime di domenica. Questo tipo di configurazione, oltre a far impennare le temperature, porterà anche all’arrivo delle polveri di sabbia desertica dal Sahara con il cielo che assumerà il classico color lattiginoso. A partire da domenica il flusso di aria fredda da nord tenderà a spostarsi verso Est portando, a inizio settimana, ad calo delle temperature che torneranno almeno su valori tipici del periodo e le prime avvisaglie di una possibile ondata di maltempo.