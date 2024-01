Il super anticiclone che ha cancellato l’inverno. “Mimose fiorite con oltre un mese di anticipo”

COSENZA – Il super anticiclone di matrice subtropicale, che ha cancellato l’inverno, da qualche giorno ha conquistato l’Italia e ora si appresta a invadere anche gran parte del continente europeo. Dalla Spagna alla Danimarca, l’anticiclone africano detterà legge e controllerà il tempo ancora per tanti giorni: in Italia saranno almeno fino al 7-9 di febbraio. La prima conseguenza, sotto gli occhi di tutti, degli aspetti negativi portati dall’anticiclone è sono l‘assenza totale di precipitazioni, la mancanza di neve sulle montagne (soprattutto al Sud) e il clima quasi primaverile nelle ore più calde, mentre la notte, anche a causa dell’inversione termica, fa più freddo.

Super anticiclone: fino alla prima decade di febbraio

La giornata odierna e quella di domenica 28 gennaio trascorreranno all’insegna di un tempo ampiamente soleggiato al Centro-Sud e sui settori alpini e prealpini, anche con temperature piacevoli nelle ore più calde. Sulla Pianura Padana invece la presenza dell’anticiclone schiaccerà verso il basso l’aria fredda preesistente, più pesante di quella calda. Si formeranno così nebbie o nubi basse. Per quanto riguardala domenica, l’arrivo di correnti un po’ più fredde dai Balcani provocheranno un calo termico sui settori adriatici centro-meridionali e in parte del Sud. Questa stasi atmosferica proseguirà, come detto, anche per tutta la prossima settimana, che vedrà i giorni scorrere come fossero fotocopie. Bel tempo prevalente al Centro-Sud e sui settori alpini e prealpini, nebbie o nubi basse sulle zone pianeggianti del Nord e al mattino pure lungo le coste.

Coldiretti, ‘mimose fiorite con oltre un mese di anticipo’

Dalla Puglia alla Liguria, le mimose, simbolo della festa della donna dell’8 marzo, sono già in fiore con oltre un mese di anticipo per effetto dell’arrivo dell’anticiclone in pieno inverno che fa splendere il sole ed alzare le temperature. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti di una primavera anticipata provocata dall’anticiclone nordafricano con temperature fino a 20 gradi.

“Le alte temperature – sottolinea la Coldiretti – mandano la natura in tilt e favoriscono in tutte le piante il risveglio anticipato anche con fioriture fuori stagione e il pericolo di esporre le coltivazioni ai danni di un prevedibile, successivo, forte abbassamento delle temperature con la conseguente perdita dei raccolti”. Con il caldo fuori stagione il pericolo è rappresentato anche dalle popolazioni di insetti dannosi per le colture che sopravvivono per attaccare successivamente i raccolti nella prossima primavera.

Stress idrico

L’inverno mite, senza pioggia, ha fatto registrare fino ad ora una temperatura superiore di quasi due gradi oltre la media storica (+1,87°), secondo l’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi al mese di dicembre. A preoccupare, sottolinea Coldiretti, è anche la siccità per la scarsità di neve in diversi settori dell’arco alpino e su gran parte della dorsale appenninica e una situazione di stress idrico che cresce ma mano che si scende verso Sud con apice nelle isole, “che non è certo normale nel mese di gennaio”.

Gli invasi della Sicilia a gennaio 2024 sono inferiori di ben 63 milioni di metri cubi (-13%) rispetto all’anno precedente secondo le analisi Coldiretti sui dati del Dipartimento Regionale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia. “Per la scarsità di pioggia – precisa la Coldiretti – c’è carenza di fieno nei pascoli e difficoltà allo sviluppo ortaggi ma sono segnalate difficoltà per le arance o le insalate”.

La classifica degli anni più roventi da oltre due secoli si concentra nell’ultimo decennio e comprende, dopo il 2023, il 2022 il 2018 il 2015 il 2014 il 2019 e il 2020, ricorda Coldiretti. I danni provocati da maltempo e siccità hanno superato in agricoltura i 6 miliardi di euro lo scorso anno.