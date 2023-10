Il mare d’autunno: week-end imperdibili ed eventi unici in Calabria, dove l’estate non finisce mai

COSENZA – L’autunno in Calabria, sempre più spesso, assume i contorni di una lunga coda d’estate. Ottobre dovrebbe essere sinonimo di montagna e dei colori unici che solo l’autunno sa regalare. Ma con un clima ancora mite e un mare splendido, è inevitabile non pensare ad una fuga nel fine settimana sulle spiagge incontaminate e silenziose delle nostre coste. Godere di un mare cristallino, svegliarsi per una passeggiata sulla spiaggia umida dalla rugiada notturna, assaporare il profumo del mare e ascoltare il “rumore” delle onde nel silenzio della spiaggia. Un vero e proprio tocca sana per la mente e per il corpo.

Week-end di ottobre in una location unica

Con le grandi masse di turisti già tornate alle loro occupazioni abituali, le ultime settimane di ottobre lasciando spazio ad una clientela più ricercata, in cerca di un week-end di relax a pochi passi da casa, con tantissime occasioni per vivere anche eventi unici e assaporare una cucina straordinaria. Uno dei luoghi più amati della Calabria dove rifugiarsi per un week-end resta la suggestiva Costa Degli Dei. E a Tropea, nella suggestiva location di Villa Paola, tutto il ’calore’ degli ultimi weekend di ottobre in una destinazione esclusiva, dove lasciarsi alle spalle la routine quotidiana. Rifugiarsi a Villa Paola vuol dire attraversare un varco temporale, venire trasportati in una dimensione di esaltazione dei sensi dove poter organizzare ogni genere di attività ed esperienza: dalle lezioni di Yoga nel meraviglioso giardino ai local insider, le guide per scoprire la bellezza del territorio, fino ai guest experience department per organizzare ogni genere di attività ed esperienza a misura.

Una fuga di piacere e di sapori a pochi passi da casa

Approfittare del vantaggioso pacchetto di fine stagione ‘Fuga di Piacere’, permetterà di godere finalmente una notte in una camera da sogno per due persone, prima colazione servita in terrazza con vista mare e cena romantica di coppia al ristorante de’ Minimi consigliato dalla guida Michelin. Un’esperienza unica anche a tavola: un percorso degustazione da cinque o sette portate. Al ristorante De’ Minimi piatti tra i più antichi della tradizione calabrese rivisitati e valorizzati in chiave moderna. Un vero e proprio tesoro culinario da scoprire e gustare dalla mattina fino alla sera. Per chi vuole uno spuntino veloce tra una visita al borgo ed un evento, c’è Strettissimi, rivisitazione del cibo di strada calabrese, ispirata alla dieta ideata da San Francesco di Paola. E poi gli imperdibili aperitivi in terrazza ammirando uno dei panorami più belli di tutta la Calabria.

Potrai ammirare la bellezza del caratteristico borgo di Tropea da un punto privilegiato, godendo di una vista mozzafiato nella tua preziosa privacy. Verrai inebriato dal profumo di piante e fiori, nel silenzio del grande giardino a terrazze. Sarai coccolato dalle mille attenzioni di un personale discreto e attento mentre cogli gli ultimi raggi di sole a bordo piscina. Ed infine vivere e scoprire i tanti eventi in programma ad ottobre nella perla della Calabria.

Gli eventi di ottobre a Tropea

COSE BELLE FESTIVAL

Tropea dal 20 al 22 Ottobre

L’evento culturale dedicato a creatività, illustrazione e design il cui tema è la “Gentilezza”. Cose Belle Festival sarà ospitato nel meraviglioso palazzo Santa Chiara. Il programma è ricco di attività: 4 mostre, 6 tavoli creativi, 2 workshop, 3 performance di musica e arte digitale, 2 feste e tanto altro. Visita il sito web

TRIATHLON DEGLI DEI

Tropea il 29 Ottobre

Gara della Federazione Italiana Triathlon con 750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa nell’incantevole cornice di Tropea. La leggenda narra che a fondare la cittadina sia stato Ercole di ritorno dalle omonime Colonne e tra mito, storia e bellezza, i partecipanti alla gara affronteranno le proprie 3 “fatiche”.

TROPEA WALKING TOUR

Goditi l’architettura, la storia, i panorami mozzafiato e i monumenti con la narrazione di una guida locale esperta che attraversa il centro storico della città e scopri molte delle sue gemme nascoste che non potresti raggiungere da solo! Visitiamo tra l’altro la cattedrale normanna, i punti panoramici più suggestivi e il famoso Santuario Santa di Maria dell’Isola di origini medievali ed emblema della città.