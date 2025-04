Grave atto intimidatorio ai danni di “Calabria Motori”, incendio devasta la concessionaria

- Advertisement -

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Un gravissimo attentato incendiario si è verificato nella notte, intorno alle 2, nell’area industriale di Villa San Giovanni dove ha sede la concessionaria di auto Calabria Motori, di Bmw e Mini. I danni sono ingenti e le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Non ci sono dubbi che si tratti di un atto intimidatorio. Avviate le indagini delle forze dell’ordine e acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito ma la struttura e i veicoli all’interno hanno subito ingenti danni.

«Apprendiamo con sgomento dell’atto intimidatorio di chiaro stampo mafioso che nella notte ha colpito la famiglia Ionà, la cui concessionaria di automobiliè stata data alle fiamme da ignoti. Un danno economico notevole, ma soprattutto un gesto di una vigliaccheria unica, che ci riporta indietro di decenni. Le dinamiche dell’azione intimidatoria, infatti, portano a pensare che dietro ci sia una matrice più alta del raptus di follia di un esaltato, qualcosa da ricercare probabilmente in mentalità e dinamiche criminali più organizzate, e che vanno quindi combattute in maniera ancora più profonda e tenace. Ma a prescindere da chi e perché, non è pensabile che ancora oggi accadano cose del genere».

«Calabria Motori, Emanuele Ionà e tutta la sua famiglia, in cui includiamo tutti i numerosi collaboratori, fanno parte di quella Calabria sana che va difesa a tutti i costi. Persone perbene, imprenditori notoriamente sani e seri, gli Ionà rappresentano una realtà che dà posti di lavoro e lustro al territorio. Forza Italia tutta, con in testa il Segretario regionale del Partito, Francesco Cannizzaro, si stringe attorno ad Emanuele e tutta la grande famiglia Ionà, non solo in virtù del ruolo svolto dall’imprenditore all’interno del partito, ma soprattutto per le qualità umane e gestionali che lo contraddistinguono. Avanti, senza paura e, come sempre, a testa alta». Così in una nota l’On. Francesco Cannizzaro.