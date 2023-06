‘Glicine akeronte’: un altro maxi blitz di Gratteri contro clientelismo, incarichi e appalti

CATANZARO – Nicola Gratteri mette a segno un altro maxi blitz con l’inchiesta Glicine akeronte. Un’indagine in cui la Dda di Catanzaro che ha portato all’arresto di 43 persone, facendo luce su un “Comitato d’affari” che avrebbe organizzato un “diffuso sistema clientelare” per la gestione di appalti pubblici, ed in particolare di quelli banditi dalla Regione Calabria, ma non solo; lo smaltimento dei rifiuti e una serie di nomine ed incarichi politici.

I politici indagati

Tra gli indagati l’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, di 70 anni, eletto col Pd. L’ipotesi di reato a carico di Oliverio, che è stato in carica dal 2014 al 2020, é quella di associazione per delinquere aggravata dalle modalità mafiose. Nell’inchiesta figurano anche tra gli indagati gli ex assessori regionali Nicola Adamo, di 66 anni, ed Antonietta Rizzo, di 59, e l’ex consigliere regionale Seby Romeo, di 48, tutti del Partito democratico.

E ancora, l’ex consigliera regionale Flora Sculco, mentre il padre, Enzo, è finito agli arresti domiciliari; un ex dirigente della Regione Calabria, Mimmo Pallaria, di 64 anni, ex sindaco di Curinga (Catanzaro) ed attuale consigliere comunale dello stesso centro, e Orsola Reillo, di 59, ex direttore generale del Dipartimento ambiente e territorio sempre della Regione Calabria; l’attuale sindaco di Rocca di Neto, Alfonso Dattolo, di 59 anni, anche lui ex consigliere regionale, eletto con la lista dell’Udc, e Raffaele Vrenna, di 65, imprenditore del settore dei rifiuti ed ex presidente del Crotone calcio, società attualmente presieduta dal fratello, Gianni.