Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Pasquale Tridico per la circoscrizione Nord

Sei le liste per il cosidetto "campo largo": PD, Movimento 5 Stelle, Democratici e Progressisti, Casa riformista, Lista Tridico presidente e Alleanza Verdi e Sinistra

CATANZARO – È stata depositata nella Corte d’Appello di Catanzaro la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria. L’ex presidente dell’Inps é sostenuto da una coalizione composta da sei liste: partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Democratici e Progressisti, Casa riformista, Lista Tridico presidente e Alleanza Verdi e Sinistra. Ecco liste e candidati per la Circoscrizione Nord.

Pd – circoscrizione nord

Giuseppe Mazzuca
Enza Bruno Bossio
Pino Capalbo
Francesca Dorato
Catia Filippo
Franco Iacucci
Mimmo Lo Polito
Rosellina Madeo
Rosanna Mazzia

M5S – circoscrizione nord

Elisa Scutellà
Davide Tavernise
Giuseppe Giorno
Veronica Buffone
Massimiliano Battaglia
Teresa Sicoli
Gianfranco Orsomarso
Concetta Cuparo
Antonio Maiolino

Avs – circoscrizione nord

Domenico Lucano
Donatella Di Cesare
Giuseppe Campana
Giorgia Giampietro
Michele Cosentino
Annunziata Turano
Francesco Giacomo Pignataro
Walter Nocito
Maria Pia Funaro

Tridico Presidente – circoscrizione nord

Biancamaria Rende
Daniela Bonofiglio
Rosa Principe
Stefania Rota
Ranieri Marcello Silvestro Filippelli
Edoardo detto Antonello Giudiceandrea
Ferdinando Laghi
Giovanbattista Nicoletti
Ferdinando Nociti

Democratici progressisti – circoscrizione nord

Umberto Federico
Giuseppina Rachele Incarnato
Domenico La Cava
Filomena Presta
Donatella Donato
Giuseppe Pugliese
Maria Assunta Lattuca
Biagio Caligiuri
Francesco De Cicco

Casa Riformista – circoscrizione Nord

Filomena Greco
Amerigo Castiglione
Francesca Cufone
Gabriella De Seta
Gianmarco Manfrinato
Lucantonio Nicoletti
Cosimo Savastano
Norina Scorza
Giuseppe Graziano

