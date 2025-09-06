Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Pasquale Tridico per la circoscrizione Nord

- Advertisement -

CATANZARO – È stata depositata nella Corte d’Appello di Catanzaro la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria. L’ex presidente dell’Inps é sostenuto da una coalizione composta da sei liste: partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Democratici e Progressisti, Casa riformista, Lista Tridico presidente e Alleanza Verdi e Sinistra. Ecco liste e candidati per la Circoscrizione Nord.

Pd – circoscrizione nord

Giuseppe Mazzuca

Enza Bruno Bossio

Pino Capalbo

Francesca Dorato

Catia Filippo

Franco Iacucci

Mimmo Lo Polito

Rosellina Madeo

Rosanna Mazzia

M5S – circoscrizione nord

Elisa Scutellà

Davide Tavernise

Giuseppe Giorno

Veronica Buffone

Massimiliano Battaglia

Teresa Sicoli

Gianfranco Orsomarso

Concetta Cuparo

Antonio Maiolino

Avs – circoscrizione nord

Domenico Lucano

Donatella Di Cesare

Giuseppe Campana

Giorgia Giampietro

Michele Cosentino

Annunziata Turano

Francesco Giacomo Pignataro

Walter Nocito

Maria Pia Funaro

Tridico Presidente – circoscrizione nord

Biancamaria Rende

Daniela Bonofiglio

Rosa Principe

Stefania Rota

Ranieri Marcello Silvestro Filippelli

Edoardo detto Antonello Giudiceandrea

Ferdinando Laghi

Giovanbattista Nicoletti

Ferdinando Nociti

Democratici progressisti – circoscrizione nord

Umberto Federico

Giuseppina Rachele Incarnato

Domenico La Cava

Filomena Presta

Donatella Donato

Giuseppe Pugliese

Maria Assunta Lattuca

Biagio Caligiuri

Francesco De Cicco

Casa Riformista – circoscrizione Nord

Filomena Greco

Amerigo Castiglione

Francesca Cufone

Gabriella De Seta

Gianmarco Manfrinato

Lucantonio Nicoletti

Cosimo Savastano

Norina Scorza

Giuseppe Graziano