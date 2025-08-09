Elezioni regionali, dopo le dimissioni di Occhiuto si va al voto ad ottobre

- Advertisement -

CATANZARO – “Ho appena firmato il decreto con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025. A dirlo è Filippo Pietropaolo, vice presidente della Regione Calabria. Il decreto è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione. Le elezioni in Calabria sono state indette dopo le dimissioni del presidente della giunta Roberto Occhiuto. Ieri il Consiglio regionale ha preso atto delle dimissioni formalizzate dal governatore e il presidente dell’assemblea Filippo Mancuso, ha congedato i consiglieri e sciolto l’assise.

“Il centrodestra – ha dichiarato Pietropaolo – con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere. Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”.