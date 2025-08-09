HomeCalabria

Elezioni regionali, dopo le dimissioni di Occhiuto si va al voto ad ottobre

A renderlo noto è Filippo Pietropaolo, vice presidente della Regione Calabria. Si voterà il 5 e 6 ottobre

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – “Ho appena firmato il decreto con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025. A dirlo è Filippo Pietropaolo, vice presidente della Regione Calabria. Il decreto è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione. Le elezioni in Calabria sono state indette dopo le dimissioni del presidente della giunta Roberto Occhiuto. Ieri il Consiglio regionale ha preso atto delle dimissioni formalizzate dal governatore e il presidente dell’assemblea Filippo Mancuso, ha congedato i consiglieri e sciolto l’assise.

“Il centrodestra – ha dichiarato Pietropaolo – con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere. Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Diamante: focolaio di botulino, indagati anche due medici di una clinica privata

Tirreno
PAOLA (CS) - L’inchiesta sulla grave intossicazione da botulino a Diamante si allarga e, oltre al titolare del food truck, già indagato per omicidio...
poiana generica

Poiana ferita e lasciata senza soccorsi: esposto in Procura da Ibis ODV ed ENPA

Calabria
CROTONE - Una Poiana ferita, lasciata agonizzante senza ricevere alcun soccorso da parte degli enti competenti. È quanto denunciato dalle associazioni Circolo per l’Ambiente...

Cosenza: festeggiamenti di Sant’Ippolito, il programma e i divieti di sosta e di transito

Area Urbana
COSENZA - Per consentire nella frazione di Sant'Ippolito i tradizionali festeggiamenti in onore del Santo Patrono in programma da lunedì 11 a mercoledì 13...
Premio Scintille Cultura Calabria

A Belvedere Marittimo il Premio Scintille Cultura Calabria, un omaggio a chi lavora con...

Tirreno
BELVEDERE MARITTIMO (CS) - Torna domenica 10 agosto il Premio Scintille Cultura Calabria, ideato e promosso dall'imprenditore Sergio Mazzuca per riconoscere il valore e...
Tamara D'Acunto, 45 anni e Luigi Di Sarno di 52

Due vittime per intossicazione da botulino, martedì le autopsie. La salma di Tamara D’Acunto...

Tirreno
PAOLA (CS) - Tamara D’Acunto di Diamante e Luigi Di Sarno di Cercola (Na) sono le due vittime sospette dell’intossicazione alimentare avvenuta a Diamante....

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36921Area Urbana22203Provincia19708Italia7980Sport3836Tirreno2843Università1443
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Tirreno

Diamante: focolaio di botulino, indagati anche due medici di una clinica...

PAOLA (CS) - L’inchiesta sulla grave intossicazione da botulino a Diamante si allarga e, oltre al titolare del food truck, già indagato per omicidio...
poiana generica
Calabria

Poiana ferita e lasciata senza soccorsi: esposto in Procura da Ibis...

CROTONE - Una Poiana ferita, lasciata agonizzante senza ricevere alcun soccorso da parte degli enti competenti. È quanto denunciato dalle associazioni Circolo per l’Ambiente...
Area Urbana

Cosenza: festeggiamenti di Sant’Ippolito, il programma e i divieti di sosta...

COSENZA - Per consentire nella frazione di Sant'Ippolito i tradizionali festeggiamenti in onore del Santo Patrono in programma da lunedì 11 a mercoledì 13...
Tamara D'Acunto, 45 anni e Luigi Di Sarno di 52
Tirreno

Due vittime per intossicazione da botulino, martedì le autopsie. La salma...

PAOLA (CS) - Tamara D’Acunto di Diamante e Luigi Di Sarno di Cercola (Na) sono le due vittime sospette dell’intossicazione alimentare avvenuta a Diamante....
stelle cadenti
Italia

La notte delle “lacrime di San Lorenzo”: le stelle cadenti tornano...

COSENZA - Anche nel 2025, come ogni anno, le celebri “lacrime di San Lorenzo” torneranno a solcare i cieli estivi, regalando agli osservatori più...
polizia cosenza chiusura locale
Area Urbana

Controlli della Polizia di Cosenza: droga nascosta tra generi alimentari in...

COSENZA - Continuano le attività di controllo della Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia di Cosenza, disposte dal Questore, Giuseppe Cannizzaro....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA