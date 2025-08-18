HomeCalabria

Elezioni regionali: centrosinistra ad un bivio con Tridico tra tattica e incertezze

Questo attendismo è anche la riprova della debolezza del centrosinistra calabrese, incapace di esprimere un progetto e un candidato condiviso

Dario Rondinella
Scritto da Dario Rondinella
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Parliamoci chiaro, che della Calabria non sia mai interessato davvero a nessuno lo sapevamo, ma oggi il comportamento del centrosinistra lo dimostra più che mai. La mancata (ad oggi) ufficializzazione della candidatura dell’europarlamentare Pasquale Tridico a presidente della Regione Calabria ne è la prova evidente.

Il suo traccheggiamento deriva dal fatto che, oltre a qualche sondaggio commissionato per capire la sua reale competitività, lo stesso Tridico sta facendo i propri calcoli su quanto gli convenga imbarcarsi in questa avventura.

In primo luogo deve valutare se abbandonare il seggio a Bruxelles, con tutti i suoi incarichi e benefici, per lanciarsi in una sfida politica regionale estremamente complessa. Anche se nella eventualità di una vittoria, guidare la Calabria significherebbe esporsi a rischi enormi. Basti pensare che, da Chiaravalloti in poi, quasi tutti i presidenti regionali si sono ritrovati con avvisi di garanzia.

Il secondo è strettamente legato al primo, è  va considerato lo scenario interno al Movimento 5 Stelle. Tridico, infatti, farebbe parte di quella fronda che punta a ridimensionare il ruolo di Giuseppe Conte. Proprio per questo Conte gli avrebbe “passato il classico cerino acceso”.

Se dovesse perdere, Tridico si troverebbe costretto a scegliere tra il seggio di consigliere regionale a Palazzo Campanella o il ritorno a Bruxelles. E non c’è dubbio che opterebbe per la seconda ipotesi, finendo però inevitabilmente per veder ridimensionata la sua figura all’interno del Movimento.

Inoltre, questo attendismo è anche la riprova della debolezza del centrosinistra calabrese, incapace di esprimere con chiarezza una linea, un progetto e un candidato condiviso. Ed è proprio questo il vero punto: finché i partiti continueranno a ragionare in termini di convenienza personale o di equilibri interni, la Calabria resterà una terra abbandonata a se stessa, senza una visione e una guida politica stabile.

Se davvero si vuole fare intravedere un futuro diverso e non un terra di conquista, il nodo non è solo chi sarà il candidato, da contrapporre a Roberto Occhiuto, ma quale progetto politico verrà messo in campo per la Calabria tanto bella e piena di potenzialità ma maledetta e bistrattata.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Ponte sullo Stretto, scatta la stretta: penali da oltre 1 milione al giorno per...

Calabria
MESSINA - L'atto aggiuntivo al contratto tra la Società Stretto di Messina (Stazione appaltante) e la Società Eurolink (Contraente generale) per la realizzazione del...
Consiglio-Regionale

Regionali, caos candidature: pedine ferme tra veti, ricorsi e giochi di potere

Calabria
COSENZA - La Puglia alle prese con Michele Emiliano che non ne vuole sapere di fare "un passo di lato" e con Antonio Decaro...
Cosenza-Altilia-tracciato-A2

Ammodernamento A2 Cosenza–Altilia tra viadotti, gallerie e un ponte ‘da record’: i dettagli del...

Provincia
COSENZA - Partirà nel 2026 il primo microlotto prioritario dei lavori: il tratto compreso tra lo svincolo di Altilia e il viadotto Stupino. La...

Collegare Mendicino all’Unical: la proposta di un bus per studenti e lavoratori, la mozione...

Area Urbana
MENDICINO (CS) - Un'Amministrazione comunale ha il dovere di rispondere alle esigenze concrete dei cittadini, soprattutto quando si tratta di temi che incidono direttamente...
concorso-scuola

Concorso dirigenti scolastici sotto accusa: ‘criticità e irregolarità’, dalla Calabria scatta la querela

Calabria
COSENZA - "Ulteriori, fitte ombre" si addensano intorno al concorso ordinario per Dirigenti scolastici, bandito ai sensi del D.M. 13 ottobre 2022, n. 194...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37011Area Urbana22256Provincia19751Italia7996Sport3844Tirreno2889Università1449
-->
Dario Rondinella
Altri Articoli di Dario Rondinella

Leggi ancora

Elezioni Regionali
Calabria

Elezioni regionali: il KO del centrosinistra e la corsa (quasi) solitaria...

COSENZA - Dopo le dimissioni anticipate e ratificate, del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il 5 e il 6 ottobre prossimi, i calabresi...
Provincia

Si rinnova la collaborazione tra il Parco Sila ed i “Pastori...

CAMIGLIATELLO SILANO - Con l’incontro svoltosi al Centro Visite Cupone, si rinnova il progetto “Il Pastore Custode del Parco Nazionale della Sila”, un'iniziativa che...
Camigliatello impianti di risalita
Provincia

Camigliatello Silano: riaperti gli impianti di risalita “Tasso-Monte Curcio”. In cima...

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Buone notizie per gli amanti della montagna che in questi giorni si stanno riversando a Camigliatello Silano, nota località...
Università

All’UniCal il primo Master in Coordinamento Pedagogico nei servizi educativi per...

RENDE - Importante iniziativa formativa all’Università della Calabria nell’ambito della qualificazione delle competenze professionali per i laureati nei settori delle Scienze dell’Educazione e Scienze...
Provincia

San Giovanni in Fiore: inaugurata la Cittadella dello Sport, per...

SAN GIOVANNI IN FIORE – Alla presenza di associazioni sportive e famiglie, è stata inaugurata a San Giovanni in Fiore la Cittadella dello Sport....
Provincia

Lorica: aperto un nuovo campo di Padel con vista lago, nel...

LORICA – Si amplia l’offerta turistico-sportiva a Lorica, rendendo la località ancora più attrattiva per i turisti. Da oggi, infatti, è possibile giocare a...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA