Elezioni comunali: scelta la data. Primo turno 25 e 26 maggio, ballottaggi e referendum l’8 e 9 giugno

COSENZA – Arriva il via libera del Consiglio dei ministri sulla data per le prossime elezioni amministrative e del referendum. Approvato il decreto elezioni che consentirà di votare in due giorni. La data per il primo turno delle comunali è stata individuata in domenica 25 e lunedì 26 maggio (domenica dalle ore 7:00 alle 23:00 e lunedì 26 dalle 7:00 alle 15:00). Per quanto riguarda l’election day con i referendum e i ballottaggi, la data scelta è l’8 e 9 giugno. In provincia di Cosenza si voterà in due comuni sopra i 15mila abitanti (quindi con eventuali ballottaggi): Rende e Cassano all’Ionio. Al voto anche i comuni di Cetraro, Paola e Scalea.