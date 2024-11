- Advertisement -

MILANO – È del maestro pasticcere Pasquale Iannelli, Pasticceria Casa Mastroianni di Lamezia Terme, il miglior panettone al cioccolato del mondo. La Calabria sale così sul gradino più alto del podio nella IV edizione della Coppa del Mondo del Panettone 2024 disputata dall’ 8 al 10 novembre nella suggestiva cornice di Palazzo Castiglioni a Milano. Il pasticcere lametino ha trionfato nella finalissima dopo due anni di selezioni nazionali nei diversi stati. A contendersi il primo posto altri 18 maestri pasticceri di tutto il mondo. Pasquale Iannelli ha conquistato anche il premio della stampa. Il primo posto grazie ad un panettone che ha stravinto per morbidezza e aromi.

Iannelli “primo premio è il riconoscimento a tanti anni di sacrifici”

«Sono orgoglioso di aver rappresentato la Calabria e la mia azienda nella finale di coppa del mondo 2024

– ha detto un emozionato Iannelli. Sono anni che lavoriamo con tantissimo impegno proprio sui panettoni. Abbiamo portato un panettone al cioccolato che ha conquistato la giuria internazionale per la morbidezza e i suoi aromi. È stata un’esperienza fantastica e sono felicissimo del primo posto, anche perché la giuria era composta da maestri pasticceri di tutto il mondo e presieduta da Ernst Knam famosissimo per il cioccolato. È stata un’emozione fantastica perché ci siamo confrontati con tantissimi pasticceri arrivati da tutto il mondo ed è un giusto riconoscimento a tanti anni di sacrifici».

A conquistare invece il titolo di miglior panettone del Mondo per la categoria Panettone tradizionale è stato il maestro pasticcere spagnolo Ton Cortés. In questo caso erano arrivati in finale 24 pasticceri. Durante la premiazione è stato assegnato anche il Premio del Maestro del Panettone 2024 a Piergiorgio Giorilli con la seguente motivazione “per la competenza e la passione che ha saputo trasmettere a tutti i professionisti che ha incontrato lungo il suo cammino”. Due le categorie in gara – Panettone Tradizionale e Panettone al Cioccolato – nel concorso ideato dal Maestro Giuseppe Piffaretti che anche quest’anno ha riscosso un gran successo sia in termini di partecipazione alla gara sia in termini di pubblico: in tanti si sono recati a Palazzo Castiglioni a Milano per assistere alle competizioni e per assaggiare i grandi lievitati dei migliori pasticceri d’Italia e di tutto il mondo.

Miglior panettone tradizionale

A conquistare il titolo di miglior panettone del Mondo per la categoria Panettone tradizionale è stato il maestro pasticcere Ton Cortés (Spagna), al secondo posto Pasquale Pesce (Italia) e al terzo posto Maurizio Sarioli (Italia). l premio per il miglior video dei maestri pasticceri realizzato per raccontare il laboratorio, il lavoro, la passione è andato a Francesco Lastra,Il premio per il Panettone extra europeo per la categoria Panettone tradizionale è andato a alla pasticcera Yasuda Tazumi (Giappone) e per la categoria Panettone al cioccolato a Carlo Strobbe (Perù).