Due giorni con rovesci e temporali sulla Calabria: allerta gialla. Ma il caldo non mollerà la presa

COSENZA – L’anticiclone africano mostra lievi segni di indebolimento per l’incursione di una goccia fredda in quota che, per la giornata di oggi e di domani, provocherà instabilità diffusa che andrà ad alimentare la formazione di rovesci e temporali che si concentreranno, principalmente, nelle aree interne di Calabria e Sicilia, in particolare durante le prime ore del pomeriggio.

Proprio sulla Calabria la protezione civile regionale ha emanato anche per oggi un bollettino di allerta meteo di colore giallo su tutta la regione, per precipitazioni a “prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”. Si tratterà di fenomeni per lo più di carattere convettivo con la possibilità anche di grandinate.

Continuerà a far caldo per tutta la settimana

Fatta eccezione per le zone colpite, rovesci e temporali non mitigheranno il caldo inteso di questo lunghissima estate africana. Le temperature non subiranno grossi scossoni e si manterranno sempre sopra la media del periodo, viaggiando con valori superiori ai 33-35°C al centrosud. Nella seconda parte della settimana, che chiuderà il mese di agosto, l’alta pressione tornerà a dominare la scena con un ulteriore lieve aumento delle temperature.