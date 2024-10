Droga e armi, scattano sei arresti: in manette un 50enne calabrese

TRAPANI – I carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato, in flagranza di reato, un 50enne, due 37enni, un 36enne e un 18enne di Trapani e un 50enne calabrese per detenzione di sostanza stupefacente e di armi clandestine. A insospettire i militari è stata la presenza di diverse persone con precedenti per stupefacenti nei pressi di un’attività commerciale nel quartiere di Villa Rosina, dove uno degli arrestati in passato gestiva un negozio di ortofrutta.

Alla vista dei militari il più giovane ha cercato di disfarsi di tre buste in cellophane, recuperate dai carabinieri che hanno trovato all’interno circa 1,5 chili di cocaina, sottoposta a sequestro. La perquisizione, estesa a tutti i presenti, ha permesso di rinvenire nella disponibilità del 50enne calabrese tre buste con 22mila euro in contanti. Nell’abitazione del 37enne sono state poi rinvenute due pistole calibro 7,65 con matricola abrasa, circa 150 cartucce dello stesso calibro e bilancino di precisione, nascosti all’interno di una cantina, oltre a due involucri di cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 2 chili. A casa del 18enne, invece, c’erano 100.000 euro in contanti (confezionate in buste di cellophane) e un bilancino di precisione. La droga se immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre un milione di euro. Dopo la convalida degli arresti per cinque di loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere, il 18enne, incensurato, invece, è stato posto ai domiciliari.