Dramma in Calabria, 47enne muore dopo un malore: l’ambulanza era senza medico

«Non so se il medico si fosse trovato all’interno dell’autoambulanza il destino di Monica sarebbe stato diverso, quello che so è che tra l’arrivo del mezzo di soccorso (sprovvisto di medico) e l’arrivo di quest’ ultimo a casa di Monica è trascorso un tempo infinito e senza speranze, lasciando una donna lentamente morire a casa», è la denuncia del presidente del Tribunale per i diritti del malato Pino Mammoliti che annuncia una manifestazione nella Locride nelle prossime settimane: «Siamo stanchi di tutto questo, è ora di dire basta a questo modo di gestire la sanità».