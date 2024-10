Dopo la notte passata nei boschi, ritrovato il 65enne scomparso mentre andava a funghi. Sta bene

GAMBARIE (RC) – Si è conclusa con un lieto fine la vicenda dell’uomo di 65 anni disperso nel primo pomeriggio di ieri, mentre cercava funghi nei boschi della zona del laghetto Rumia – nei pressi di Gambarie all’interno del Parco Nazionale d’Aspromonte. Il sessantacinquenne, che si era perso intorno alle 15:00, è stato ritrovato questa mattina intorno alle 8:00 in località Muscatello da una squadra mista di soccorso composta da tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS, Carabinieri Forestali e Vigili del Fuoco con unità cinofila.

L’uomo ha riferito di aver trovato riparo durante la notte e di aver spento il telefono cellulare per un risparmio di batteria, per riaccenderlo questa mattina fornendo indicazioni sulla propria posizione. Alle ore 7 circa è riuscito a mettersi in contatto con i VVF. Quest’ultimi riuscivano a rilevare le coordinate geografiche e a localizzare la posizione esatta del malcapitato che veniva individuato dai Cinofili VVF congiuntamente ai Carabinieri Forestali e recuperato in buone condizioni ma provato dalla notte trascorsa al freddo.

L’allarme era scattato nel pomeriggio di ieri, quando l’uomo aveva perso l’orientamento nel bosco. Le ricerche sono andate avanti, senza sosta, per ore anche durante la notte. Nonostante lo spavento, il 65enne è in buone condizioni di salute, ha riportato qualche escoriazioni dovute a delle cadute.