Deposito non autorizzato alla vendita di sigarette elettroniche, cartine e filtri : sequestro di oltre 4 milioni

CATANZARO – La Guardia di Finanza di Catanzaro, ha individuato e sottoposto a sequestro, all’interno di un magazzino, oltre 4 milioni di pezzi tra sigarette elettroniche, cartine e filtri di dubbia provenienza, pronti per essere illecitamente immessi in commercio. Le investigazioni hanno permesso di identificare il soggetto e scoprire il magazzino di stoccaggio dei prodotti.

Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti oltre 4 milioni di pezzi, per oltre 40 Kg convenzionali di tabacco equivalente, in totale assenza delle previste autorizzazioni posti in vendita on-line a mezzo di un sito internet di e_commerce. Tutti i prodotti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40-bis.Un soggetto di nazionalità rumena, titolare della ditta individuale, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme ed è stata quantificata un’evasione dell’imposta di consumo di € 14.500.