Da Lamezia ora si vola anche per Bratislava, capitale della Slovacchia: con Wizz Air a partire da 19,99 euro

Dopo l'annuncio delle tratte per Polonia e Bulgaria, da Lamezia Terme si potrà arrivare anche in Slovacchia e precisamente a Bratislava. I voli saranno attivi dal 14 novembre e opereranno due volte a settimana, il lunedì e il venerdì

LAMEZIA TERME – Wizz Air continua l’espansione del suo network in Calabria con il lancio di una nuova rotta internazionale. Dopo l’annuncio delle tratte per Polonia e Bulgaria, da Lamezia Terme si potrà arrivare anche in Slovacchia e precisamente a Bratislava. Questo nuovo servizio offrirà ai passeggeri calabresi l’opportunità di viaggio diretto verso una delle capitali più affascinanti dell’Europa centro-orientale.

La città affascina i visitatori con il suo mix unico di patrimonio storico e spirito contemporaneo. Il suo centro storico pedonale, con le strade acciottolate, le piazze animate e gli accoglienti caffè, si estende sotto il Castello di Bratislava, il simbolo più iconico della città e un punto panoramico che offre viste mozzafiato sul paesaggio urbano e fluviale. Qui, antiche tradizioni e vita moderna si intrecciano armoniosamente, creando un’esperienza culturale autentica e raffinata.

Tariffe e voli per Bratislava con Wizz Air: tutte le info utili

I voli sulla rotta Lamezia Terme – Bratislava inizieranno il 14 novembre e opereranno due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da soli €19,99. Tutti i voli, fa saperwe la compagnia, saranno operati con l’aeromobile di ultima generazione Airbus A321neo, noto per le sue ridotte emissioni, il comfort e la silenziosità.

“Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova rotta che rafforza la nostra presenza a Lamezia Terme. – ha detto Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air – Questo nuovo collegamento, che si aggiunge alle rotte per Katowice e Sofia già annunciate nelle scorse settimane, riafferma il nostro impegno a connettere il Sud Italia con l’Europa orientale. Questa espansione fa parte del nostro ambizioso progetto ‘Customer First Compass’, un piano di investimenti da 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri, espandere costantemente il nostro network e offrire servizi sempre più innovativi. Per Wizz Air, il mercato italiano rimane al centro delle nostre operazioni, essendo il più grande in termini di passeggeri trasportati. Let’s WIZZ”.

L’impatto del nuovo collegamento per la Calabria

Secondo la compagnia aerea il nuovo collegamento avrà un impatto economico positivo per la regione Calabria. Migliorando l’accessibilità dalla Slovacchia, la rotta è stata lanciata non solo per incrementare il turismo in entrata, ma anche per sostenere i settori locali dell’ospitalità e dei servizi, generando nuove opportunità di lavoro nella regione.

“È con grande soddisfazione che annunciamo l’avvio del nuovo collegamento Wizz Air Lamezia Terme–Bratislava, operativo due volte a settimana dal 14 novembre 2025. Questa nuova rotta, che debutta nella stagione Winter 2025, aprirà un importante canale di connessione tra la Calabria e la Slovacchia, favorendo sia i flussi turistici che gli scambi commerciali” ha dichiarato Marco Franchini, Amministratore Unico, SACAL S.p.A.

“In poche settimane Wizz Air ha lanciato tre nuove rotte da Lamezia, confermando come la Calabria stia crescendo nel panorama internazionale quale destinazione turistica di rilievo. La decisione di Wizz Air di ampliare ulteriormente la propria presenza a Lamezia – ha aggiunto Franchini – conferma le grandi potenzialità del nostro mercato e il successo dell’approccio di collaborazione costruito insieme”.

