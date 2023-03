Costa degli Dei, vieni a perderti nel paradiso terrestre. Esperienza esclusiva a Pasqua e nei ponti

TROPEA (VV) – La Costa degli Dei è una delle destinazioni più suggestive dell’Italia. Con i suoi paesaggi mozzafiato, il mare cristallino, le spiagge bianche e la cultura millenaria, questa zona della Calabria attrae ogni anno numerosi visitatori alla ricerca di relax, avventura e scoperta. Una meta imperdibile per chi cerca un’esperienza autentica in un luogo di straordinaria bellezza. Tra Tropea e Capo Vaticano, mare, natura e cibo si uniscono per creare un mix indimenticabile di emozioni e sensazioni da vivere anche nei fine settimana e nelle prossime festività pasquali.

Costa degli Dei, vieni a scoprire la bellezza divina

Tra le località più suggestive ci sono Tropea e Capo Vaticano. Tropea, regina e “Perla del Tirreno”, è caratterizzata da un centro storico incantevole, affacciato sulla scogliera che domina il mare. Le sue case colorate, le chiese e i palazzi nobiliari rendono il centro storico un vero gioiello architettonico. Il centro storico di Tropea si sviluppa intorno alla splendida Cattedrale di Santa Maria dell’Isola. Costruit nel XII secolo su una piccola isoletta di fronte alla città. Le strade del centro storico sono caratterizzate da case in pietra, balconi fioriti e cortili interni, che creano un’atmosfera incantevole. In cima alla scogliera, la vista panoramica sul mare e sulla spiaggia di Tropea è semplicemente mozzafiato.

E poi la sua spiaggia: una distesa di sabbia bianca bagnata da un mare cristallino, che rende un posto unico. La spiaggia è lunga circa un chilometro e mezzo ed è divisa in tre parti: la spiaggia principale, la spiaggia di Cannone e la spiaggia di Rotonda.

Capo Vaticano, invece, è un promontorio che si affaccia sul Mar Tirreno, con viste spettacolari sulle Isole Eolie e sulla costa siciliana. Qui si trovano alcune delle spiagge più belle d’Italia, caratterizzate da scogliere a picco sul mare e da acque trasparenti. Il luogo è perfetto per gli amanti della natura e del trekking, che potranno esplorare i sentieri che si snodano tra la macchia mediterranea e godere della vista panoramica dalla cima del promontorio.

Capovaticano Resort Thalasso Spa: cibo, benessere e relax

Capovaticano Resort Thalasso Spa offre l’occasione per vivere il lungo fine settimana di Pasqua in riva al mare e godere finalmente dei primi raggi di sole caldo e della leggera brezza marina. Quale momento migliore per incontrarsi con amici e parenti che magari non si vedono spesso davanti a una tavola festosamente imbandita? Due gli appuntamenti da non perdere: il pranzo di Pasqua e la classica “scampagnata” di Pasquetta.

Il menù di Pasqua del Capovaticano Resort Thalasso Spa omaggia la tradizione pasquale calabrese. Protagonisti, prima di tutto, l’agnello Apule (pregiata razza del territorio), le fave con il pecorino del Monte Poro DOP e altre eccellenze gastronomiche locali. La proposta di Pasquetta è invece una rivisitazione chic della classica scampagnata fuori porta. Con una generosa offerta di formaggi e salumi locali, pasta casareccia. Al centro della festa, una appetitosa grigliata di carne. Immancabili, inoltre, i dolci pasquali: la colomba artigianale e una simpatica caccia alle uova di cioccolato per i più piccoli.

I due eventi sono aperti su prenotazione anticipata anche alla clientela esterna e, pertanto, anche a chi non soggiorna in hotel. Così come la spa del resort: il rinomato centro benessere e di thalassoterapia con piscine coperte di acqua salata, idromassaggio, sauna, bagno turco. Meteo permettendo, sarà possibile prenotare uno dei trattamenti signature del resort: il massaggio all’aperto con vista sul vulcano Stromboli, una vera esplosione dei sensi.

Villa Paola: fine dining a Pasqua grigliata a Pasquetta

Sofisticato ma sempre rispettoso della tradizione è invece il menù del pranzo di Pasqua proposto dal ristorante De’ Minimi, all’interno della storica location di Villa Paola, l’ex convento dei frati paolotti a Tropea.

Nella terrazza con vista sul mare e sul borgo antico di Tropea, verranno portati in tavola piatti che sono una delizia per gli occhi e per il palato. Tutti gli ingredienti sono di rigorosa provenienza locale, per palati esigenti ma attenti alla sostenibilità. Di filiera corta anche la proposta di vini in abbinamento, frutto di un’attenta ricerca sul territorio del restaurant manager del locale, il cosentino Luca Cuconati, che ha selezionato il meglio delle cantine calabresi. Materie prime a filiera corta sono protagoniste anche nella giornata di Pasquetta.

Il lunedì dell’Angelo Villa Paola propone la formula “Grill & Chill”: prima di tutto un percorso itinerante tra le splendide terrazze e l’antico chiostro. Qui gli ospiti possono gustare succulente carni e verdure alla griglia e al cartoccio, passeggiare tra le meravigliose piante del giardino, con possibilità di sedersi sul prato e godersi la bellezza della villa in un’atmosfera sognante e fuori dal tempo.

Poi il ristorante De’ Minimi, aperto dal 31 marzo tutti i giorni, propone per questa stagione il nuovo format originale “Streetissimi”: a pranzo e per l’aperitivo la cucina offre uno street food in cui si fondono i prodotti della tradizione calabrese e lo “strettissimo magro”.

Lo strettissimo magro era la cucina dei frati, codificata dal frate calabrese San Francesco da Paola, più di 500 anni fa. La vera antenata della dieta mediterranea con pesce, molta verdura, legumi e cereali e molta fantasia in cucina. Piatti in condivisione stile “meze” marocchini realizzati con ingredienti poveri in ricette saporite.

La riscoperta del gusto della convivialità e il buon bere. Da non perdere a cena le degustazioni tematiche stagionali con materie prime locali e le cantine di eccellenza della Calabria. (da prenotare in largo anticipo, posti limitati). Il ristorante è aperto dall’orario di pranzo al dopo cena, ora dell’aperitivo incluso, anche al pubblico esterno che può accomodarsi con la bella stagione nella terrazza vista mare.

