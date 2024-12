Concorso Regione Calabria: 6 incarichi professionali per digitalizzare il patrimonio culturale

- Advertisement -

CATANZARO – Concorso Regione Calabria: Il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Calabria ha pubblicato l’Avviso di selezione per soli titoli, nell’ambito del progetto PNRR – m1c3 – Cultura 4.0 – m1 Investimento 1.1 “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale” – sub-investimento 1.1.5″ per la selezione di 6 incarichi esterni di collaborazione professionale relativi alla “Digitalizzazione del patrimonio culturale” e il conferimento di n. 6 incarichi individuali di lavoro autonomo, in qualità di business manager finalizzati alla attuazione del progetto di digitalizzazione del patrimonio culturale degli istituti culturali della Regione Calabria”.

L’Avviso è rivolto ad esperti di dominio con competenze tecniche ed esperienze pregresse nell’ambito della catalogazione, della digitalizzazione del patrimonio culturale o della digital humanities.

I profili degli esperti richiesti sono:

– n. 1 Bibliotecario

– n. 3 Archivista

– n. 1 Fotografo

– n. 1 Esperto in Comunicazione

I contratti previsti dal concorso sono di lavoro autonomo e avranno una durata fino al termine dell’intervento di digitalizzazione del patrimonio culturale, e comunque non oltre il 30 giugno 2026. I professionisti selezionati, saranno impegnati quali “Business Manager”, ovvero figure operative con funzioni di controllo e di supporto che, sulla scorta di quanto sarà indicato nel programma di lavoro stabilito dall’amministrazione in attuazione all’intervento, opereranno su più cantieri di digitalizzazione allestiti presso gli istituti culturali della regione e dislocati territorialmente per come riportato nell’Allegato 1 all’Avviso, Cantieri di Digitalizzazione.

Stipendio fino a 43mila euro. Contratti fino al 2026

L’intero costo derivante dalla sottoscrizione dei relativi contratti di collaborazione professionale è a carico delle risorse del Progetto PNRR-M1C3-Cultura 4.0 – M1 Investimento 1.1 “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale” – Sub-investimento 1.1.5 “Digitalizzazione del patrimonio culturale”. Il costo totale delle prestazioni, comprensivo di IVA e oneri, è di euro 276.242,40 secondo le disposizioni attuative contenute nella Circolare n. 4 del 18/01/2022 diviso secondo il seguente prospetto:

Domande entro il 14 dicembre

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente in via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS

, compilando il format disponibile a questo indirizzo entro e non oltre il 14 dicembre 2024. Si consiglia di leggere il bando di concorso.

Concorso Regione Calabria: Requisiti

Per partecipare alla presente procedura selettiva i candidati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di carattere general

e:

-Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno

– Godimento dei diritti civili e politici

– Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati contro la pubblica

amministrazione, il patrimonio e la fede pubblica, non essere destinatario di provvedimenti

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti amministrativi

iscritti nel casellario giudiziale;

– Non essere sottoposti a procedimenti penali per gli stessi reati di cui al punto che precede o per reati di particolare gravità che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione di un rapporto di pubblico impiego

– Non trovarsi in nessuna altra ipotesi di incapacità a contrattare con la pubblica

amministrazione ai sensi di legge e non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o

misure cautelari che impediscono di contrarre con la pubblica amministrazione

– Non trovarsi in nessun’altra situazione di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto

d’interesse rispetto all’incarico da ricoprire tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal

medesimo incarico e di impegnarsi a risolvere qualsiasi situazione di incompatibilità o

conflitto di interessi prima dell’accettazione dell’incarico.