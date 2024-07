Calabria, aperto il Fondo Imprese Femminili: fino a 30mila euro a fondo perduto e finanziamenti agevolati

COSENZA – Fondo Imprese Femminili è un’importante opportunità per l’imprenditoria femminile. Per le donne calabresi che vogliono avviare una nuova impresa è aperta da ieri, lunedì 8 luglio, la piattaforma per la presentazione delle domande ed ottenere un finanziamento fino a 62.500 euro. Il Fondo, promosso dalla Regione Calabria e gestito da Fincalabra S.p.A., ha l’obiettivo di sostenere l’imprenditoria femminile attraverso finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto.

Domande fino a esaurimento fondi

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica. A partire dalle ieri e fino ad esaurimento delle risorse (la dotazione finanziaria disponibile è di 6.000.000 €), sulla piattaforma Web di Fincalabra S.p.A. collegandosi a questo indirizzo (https://bandifincalabra.it/login).

Cosa offre il Fondo Imprese Femminili:

– Finanziamenti a tasso zero fino a 32.500 euro

– Contributi a fondo perduto fino a 30.000 euro

– Supporto specialistico per 24 mesi (tutoring e mentoring) per un importo di 6.000 euro

Un finanziamento massimo di 62.500 euro

Il finanziamento complessivo può essere concesso nel limite massimo di euro 62.500 cosi ripartito:

– Concessione di un aiuto sotto forma di finanziamento a tasso agevolato (tasso zero): l’importo massimo del prestito è pari ad euro 32.500

– Concessione aiuto sottoforma di sovvenzione a fondo perduto pari a euro 30.000

– Concessione di un aiuto sotto forma di supporto specialistico, per un massimo di 24 mesi (tutorship e mentorship), per un importo pari a euro 6.000 per singola azienda finanziata.

Fondo Imprese Femminili: Obiettivo Il Fondo ha come obiettivo primario sostenere, attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto, l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali da parte di donne che hanno seguito e completato il percorso di accompagnamento e autoimprenditorialità “Yes I Startup Calabria Donne”. La misura di sostegno è concessa sotto forma sia di finanziamento a tasso zero, sia di contributo a fondo perduto, nel rispetto delle condizioni e delle intensità massime di aiuto previste dalle normative in materia di aiuti di stato applicabili.

Destinatari Il fondo si rivolge a donne, con status di disoccupati, inoccupati, persone con disabilità e a rischio discriminazione, incluse le lavoratrici prossime al termine della fruizione di ammortizzatori sociali o da essi fuoriusciti o donne occupate, che abbiano già seguito e completato le fasi A e B del “percorso di accompagnamento e autoimprenditorialità Yes I Startup Calabria Donne” e che intendono costituire, o hanno già costituito da meno di 12 mesi, una nuova impresa a prevalente composizione e gestione femminile

Beneficiari Imprese costituite da uno o più dei soggetti destinatari come sopra individuati, operanti in tutti i settori con le sole esclusioni fissate dalle normative su aiuti di stato applicabili, specificate nel Regolamento Operativo adottato dal Comitato degli Investimenti. Spese ammissibili Costi di investimento ammissibili:

– Opere murarie (entro il limite del 30% del totale dei costi ammissibili);

– Macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

– Investimenti immateriali;

– Ogni altra spesa prevista negli avvisi pubblici per la selezione dei destinatari, nel rispetto dei regolamenti di esenzione applicabili (a titolo meramente esemplificativo: imposta di registro, se afferente all’operazione; spese per consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione; spese afferenti all’apertura di uno conto bancario esclusivamente dedicato all’operazione; spese per garanzie, ecc…). Il termine di realizzazione delle spese è fissato in 12 mesi dalla concessione del finanziamento. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del giorno 08/07/2024 e fino ad esaurimento delle risorse. L’Amministrazione provvederà a comunicare sul proprio sito l’avvenuta chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

Domanda di partecipazione Ditta individuale

Domanda di partecipazione Società