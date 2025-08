- Advertisement -

COSENZA – Godetevi gli ultimi giorni di estate “azzorriana”, quella senza picchi di caldo estremo e fresca la sera. A partire da venerdì, e per tutta la settimana di Ferragosto, è in arrivo una nuova ondata di caldo di matrice africana che potrebbe tenerci compagnia per almeno una decina di giorni (se non oltre) anche se non sarà opprimente rispetto a quanto visto nell’ultima decade di luglio.

L’estate 2025 in Calabria, fino ad oggi, ha vissuto delle fasi alterne, con ondate di caldo africano (l’ultima come detto a metà luglio ha portato nel cosentino temperature oltre i 42 gradi) alternata a fasi instabili e movimentate con rovesci, temporali ma, soprattutto, temperature assolutamente gradevoli, a cui non eravamo più abituati negli ultimi anni, grazie proprio al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, che ha garantito per oltre due settimane giornate estive nella media. Le temperature massime nell’ultima settimana non hanno mai superato i 33/35 gradi, mentre dopo qualche temporale e l’instabilità di ieri, oggi vivremo ancora qualche momento di instabilità con locali rovesci.

Settimana di Ferragosto rovente, ma non come luglio

Nel frattempo, come detto, assisteremo ad una forte rimonta anticiclonica africana che porterà anche sulla Calabria un’impennata delle temperature a partire da venerdì. Una depressione in formazione sulla penisola Iberica contribuirà a richiamare aria rovente dal Nord Africa che punterà decisa sul Mediterraneo centrale e l’Italia. L’ondata di calore si farà sentire con picchi che potrebbero toccare i 37-38°C in diverse località e punte di 39/40°C al Sud nella prossima settimana.

L’influenza dell’Anticiclone Africano dovrebbe persistere almeno fino a metà agosto, assicurando stabilità e bel tempo in gran parte del Paese. Le temperature si manterranno costantemente al di sopra delle medie stagionali ma al momento senza picchi estremi. Una buona notizia per chi è in già al mare e per gli italiani che partiranno per le principali località turistiche nel prossimo fine settimana, un pò meno certamente per chi invece rimarrà in città. Solo nei giorni subito dopo Ferragosto potrebbe registrarsi qualche “spiffero” più fresco, anche se al momento è difficile ipotizzare un cambiamento di scenario