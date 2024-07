Bando di reclutamento nei pronto soccorso: “ottima risposta dei medici specializzandi”

CATANZARO – “Azienda Zero ha avuto un’ottima risposta da parte dei medici specializzandi, che hanno risposto al bando di reclutamento nei pronto soccorso“. Lo ha detto, rispondendo alle domande dei giornalisti, il commissario straordinario di Azienda Zero Gandolfo Miserendino. “Anche questa – ha aggiunto – è un’azione che aiuta il territorio, nel senso che, durante il periodo estivo permette agli specializzandi dal secondo anno in poi di poter aiutare i codici bianchi e verdi che sono stati identificati all’interno dei pronto soccorso. Siamo nella fase nella quale la graduatoria è stata fatta, stiamo contattando i vari medici specializzandi che poi vengono contrattualizzati”.

Per il commissario si tratta di “un’altra azione di fondamentale importanza perché preparerà gli specializzandi a un’esperienza sul campo importantissima. Mi aspettavo una partecipazione di 30-40 persone e invece hanno partecipato più di 140 specializzandi questo ci dice che gli specializzandi sono interessati a concorrere“.